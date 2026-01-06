حدود ۲ هزار و ۵۰ شعبه برای اخذ آرای هشتمین دوره انتخابات شوراها در شهر و روستاهای مشهد پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد گفت: شعب اخذ رای در هشتمین دوره انتخابات شوراها در مقایسه با دوره قبل افزایش یافته است و برآورد می شود برای این دوره از انتخابات حدود ۲ هزار و ۵۰ شعبه شهری و روستایی سازمان دهی شود.

سید حسن حسینی در نشست خبری تبیین فعالیت یکساله فرمانداری مشهد با محوریت انتخابات شوراها افزود: با توجه به برپایی دوره قبلی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری، اخذ رای در شماری از حوزه های انتخاباتی روستایی در قالب شعب اخذ رای سیار انجام شد اما در این دوره هر روستاها به عنوان یک حوزه انتخابیه شعب رای مستقل خواهد داشت.

وی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰ شعبه اخذ رای برای شهرستان مشهد در نظر گرفته شده که شمار دقیق این شعب با تایید هیات‌ های اجرایی و نظارت اعلام می‌ شود.

فرماندار مشهد ادامه داد: در دوره گذشته انتخابات شوراها، هزار و ۹۲۰ شعبه اخذ رای تشکیل شد که ۲۳۸ شعبه از آنها سیار بود اما در این دوره از انتخابات شوراها، هزار و ۶۳۴ شعبه اخذ رای شهری و بقیه مربوط به روستاهای شهرستان خواهد بود.

حسینی تاکید کرد: با تاکید وزارت کشور قرار نیست به هیچ وجه کسی بدون دلیل رد صلاحیت شود و فقط مطابق استعلام های چهارگانه صلاحیت ها بررسی می شود، از طرفی هیئت های اجرایی انتخابات در مشهد نیز از میان افراد متعادل هستند.

وی گفت: هیئت های اجرایی به هیچ وجه در انتخابات پیش رو جانب هیچ حزب و گروهی را نخواهند گرفت و امیدواریم همه در این انتخابات به گزینه مطلوب خود برسند و رای دهند.

فرماندار مشهد به فعالیت ۵۸ حزب و نمایندگی سیاسی در مشهد اشاره و بیان کرد: اما در عین حال هفت حزب اصلاح طلب، هفت حزب اصولگرا و یک حزب اعتدالی که در خانه احزاب فعالیت دارند، در عمل فعالیت سیاسی داشته اند.

حسینی از ورود احزاب به انتخابات استقبال و اظهار کرد: باید به سمتی برویم که مردم با آرامش و آگاهی دست به انتخاب بزنند نه اینکه انتخاب مردم کانالیزه شود و به یک حزب محدود شود و یا در فرآیند انتخابات و تایید صلاحیت ها به خالص سازی دست بزنیم.

به گفته وی، این دوره از انتخابات شوراها به شکل کاملا مکانیزه و الکترونیک برگزار می شود و اشکالات و اشتباهات عمدی و غیرعمدی فرآیند کاغذی انتخابات های قبلی و خستگی عوامل شعب اخذ رای وجود نخواهد داشت.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.