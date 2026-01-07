به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مدیر اجتماعی تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸ دی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.

استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد.

طرح جدید کالابرگ با تصمیم دولت و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذیربط اجرا می‌شود.

در این دوره، اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا (هر نفر ۴ میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار می‌تواند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.

اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.