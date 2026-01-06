به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "نجفي" گفت: در پي وقوع يک فقره سرقت و کش رو زني از دخل يک مغازه توسط 4 سارق، دستگيري آن ها در دستور کار ماموران کلانتري11 اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: با تلاش ماموران کلانتري 11 هر 4 سارق در کمتر از 48 ساعت دستگير و اموال مسروقه نيز از آن ها کشف شد.

سرهنگ"نجفي"با اشاره به اعتراف سارقان به 4 فقره سرقت بيان داشت:متهمان جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شدند.

