پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۰۰ بانوی قمی طی ۸ ماه نخست سال جاری در کارگاههای تربیت فرزند با سر فصلهای مختلف با عنوان سلسه کارگاههای مادرانه در حرم مطهر بانوی کرامت حاضر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سلسه کارگاههای مادرانه شامل کارگاههای تربیت فرزند زیر ۷ سال، کارگاه دختری و مادری، کارگاه تربیت جنسی کودک و کارگاههای بدو تولد برای بانوان قمی برگزار شده است که در مجموع در این کارگاهها بیش از ۵۰۰ نفر از بانوان قمی خادم زائر و مجاور آستان مقدس بانوی کرامت حضور داشتهاند.
در این کارگاهها که با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی برگزار شده است بانوان شرکت کننده با آداب تربیت فرزند از بدو تولد آشنا شده و شیوه تعامل با فرزندان، تفاوتهای تربیتی فرزند دختر و پسر، اسلوب تربیت فرزند تا ۷ سالگی و شیوه تعامل با فرزند و مهارتهای تعامل با فرزند را در سنین مختلف فرا گرفتهاند.