به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سلسه کارگاه‌های مادرانه شامل کارگاه‌های تربیت فرزند زیر ۷ سال، کارگاه دختری و مادری، کارگاه تربیت جنسی کودک و کارگاه‌های بدو تولد برای بانوان قمی برگزار شده است که در مجموع در این کارگاه‌ها بیش از ۵۰۰ نفر از بانوان قمی خادم زائر و مجاور آستان مقدس بانوی کرامت حضور داشته‌اند.

در این کارگاه‌ها که با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی برگزار شده است بانوان شرکت کننده با آداب تربیت فرزند از بدو تولد آشنا شده و شیوه تعامل با فرزندان، تفاوت‌های تربیتی فرزند دختر و پسر، اسلوب تربیت فرزند تا ۷ سالگی و شیوه تعامل با فرزند و مهارت‌های تعامل با فرزند را در سنین مختلف فرا گرفته‌اند.

کارگاه‌های تبلیغی ترویجی اداره فرهنگی خواهران در طول سال با محوریت موضوعات مختلف روزمره و کاربردی برای بانوان برگزار می‌شود و بانوان علاقه‌مند برای ثبت نام در این کارگاه می‌توانند به سایت آستان مهر مراجعه کرده و یا برای آگاهی از زمان برگزاری این کارگاه‌ها می‌توانند در کانال آستان مهر عضو شوند.