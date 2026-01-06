ضربه پلیس به سوداگران مرگ در رامسر
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از انهدام یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
فرمانده انتظامی رامسر گفت: مأموران انتظامی این شهرستان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و تلاشهای شبانهروزی، موفق شدند یک کارگاه مخفی تولید مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را شناسایی و بهطور کامل منهدم کنند.
سرهنگ مصطفی بابایی افزود: در جریان این عملیات هدفمند، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر آماده توزیع به همراه تجهیزات تخصصی تولید و بستهبندی کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: متهمان این پرونده پس از دستگیری، با تشکیل پروندهای مستند برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی رامسر با تأکید بر اینکه فعالیت چنین کارگاههایی تهدیدی جدی برای سلامت جوانان، بنیان خانوادهها و امنیت اجتماعی است، تصریح کرد: پلیس با اقتدار و بدون هیچگونه مماشات اجازه فعالیت به سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.
سرهنگ بابایی گفت: پلیس بهصورت شبانهروزی برای حفظ آرامش و امنیت این شهر امن و گردشگرپذیر تلاش میکند و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.