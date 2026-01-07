پخش زنده
خواب کافی در ایام امتحانات با تقویت حافظه و تمرکز، نقش مهمی در بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پژوهشگران معتقدند خوابی در فصل امتحانات از عوامل پنهان افت نمرات، کاهش هوشیاری روزانه و خوابآلودگی در کلاسهای درس است.
کیفیت و کمیت خواب، دو عامل اصلی تعیینکننده میزان هوشیاری فرد و موفقیت تحصیلی در طول روز هستند.
شببیداری برای مطالعه با برهمزدن ساعت بیولوژیک بدن، توان یادگیری و بیداری صبحگاهی دانشجویان را کاهش میدهد.
خواب یک فرآیند فعال مغزی است که در تثبیت مطالب درسی و انتقال اطلاعات به حافظه بلندمدت نقش کلیدی دارد.
رعایت بهداشت خواب در کنار مطالعه منظم، راهکاری مؤثر برای کاهش استرس امتحانات و بهبود نتایج تحصیلی است.