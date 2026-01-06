به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمديوسفي" در اين خصوص اظهار داشت: در پي شکايت يک شهروند مبني بر کلاهبرداري از وي در بستر فضاي مجازي و در تحقيقات کارشناسان پليس فتا مشخص شد شاکي با مشاهده آگهي فروش تراکتور در فضاي مجازي، مبلغ 3ميليارد ريال به عنوان بيعانه به حساب اعلامي واريز اما فرد آگهي کننده تلفن خود را از دسترس خارج کرده است.

اين مسئول انتظامي افزود: در اين راستا کارشناسان پليس فتا با بررسي مستندات و مدارک موجود و اقدامات تخصصي موفق شدند متهم که ساکن يکي از استان غرب کشور بود را شناسايي و مبلغ کلاهبرداري را به حساب شاکي مسترد کنند.

فرمانده انتظامي کهنوج بيان داشت:با توجه به اينکه اغلب کلاهبرداي ها از طريق آگهي‌هاي جعلي اغوا کننده در فضاي مجازي با دريافت بيعانه از شهروندان صورت مي پذيرد،شايسته است شهروندان عزيز با دقت و حساسيت بيشتري نسبت به خريدهاي اينترنتي اقدام و از اعتماد نابجا به افراد و پيام هاي اغوا کننده خودداري کنند.

