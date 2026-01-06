پخش زنده
سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که بخش عمدهای از حوادث تروریستی این کشور در ایالت خیبرپختونخوا رخ داده و علت اصلی آن فراهم بودن فضای سیاسی و عملیاتی مساعد برای گروههای تروریستی در این منطقه است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سرلشکر «احمد شریف چوهدری» سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری اظهار داشت: طی سال گذشته میلادی، ۸۰ درصد از حوادث تروریستی پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا به وقوع پیوسته است.
به گفته وی، علت اصلی این مسئله، فراهم شدن شرایط و بستر مناسب برای فعالیت تروریستها در این ایالت بوده است. وی با اشاره به عملکرد نیروهای امنیتی گفت: در سال ۲۰۲۵، پاکستان در جنگ علیه تروریسم به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته و نیروهای امنیتی عملیاتهای مؤثری را در مناطق مختلف کشور انجام دادهاند.
سخنگوی ارتش پاکستان در ابتدای نشست خبری خود اعلام کرد، در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۷۵ هزار و ۱۷۵ عملیات اطلاعات محور علیه تروریسم در سراسر کشور انجام شده است که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۶۵۸ عملیات در خیبرپختونخوا، ۵۸ هزار و ۷۷۸ عملیات در بلوچستان و هزار و ۷۳۹ عملیات در سایر مناطق کشور صورت گرفته است. به گفته وی، در جریان این عملیات ۲ هزار و ۵۹۷ تروریست به هلاکت رسیدند، همچنین در مجموع ۵ هزار و ۳۹۷ حادثه تروریستی در کشور ثبت شد که طی آنها هزار و ۲۳۵ شهروند غیرنظامی و نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. «احمد شریف چوهدری» افزود: در سال گذشته در مجموع ۲۷ حمله انتحاری در پاکستان رخ داده که ۱۶ مورد آن در ایالت خیبرپختونخوا گزارش شده است.
وی تصریح کرد که دو مورد از این حملات انتحاری از سوي زنان انجام شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنین اظهار داشت: پایگاه اصلی گروههای موسوم به «فتنهالخوارج» و «فتنه هند» در افغانستان قرار دارد و تمامی گروههای تروریستی در این کشور حضور دارند و مورد حمایت و پرورش قرار میگیرند. به گفته او، در ماه اکتبر سال گذشته تنشهایی در مرز پاکستان و افغانستان به وجود آمد و با وجود هشدارهای مکرر پاکستان به طرف افغان برای کنترل تروریستها، در نهایت نیروهای پاکستانی مجبور شدند برخی پستهای مرزی افغانستان را هدف قرار دهند.
سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به ۱۰ حمله بزرگ تروریستی در سال ۲۰۲۵ گفت: عاملان تمامی این حملات شهروندان افغان بودهاند، وی تأکید کرد، عملیاتهای پاکستان در خاک افغانستان صرفاً گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و نه طالبان افغانستان. به گفته او، نهادهای امنیتی پاکستان اسناد و شواهد کامل در اختیار دارند که نشان میدهد چه افرادی تروریست هستند و در کجا به آنها پناه داده میشود. سرلشکر احمد شریف چوهدری گفت: در ۱۰ حمله بزرگ سال گذشته، تروریستها عمدتاً غیرنظامیان و اهداف نرم را هدف قرار دادهاند و تمامی این حملات توسط عناصر افغان انجام شده است.
وی همچنین اعلام کرد، آمریکا تجهیزات نظامی پیشرفتهای به ارزش ۷.۲ میلیارد دلار در افغانستان به جا گذاشته که شامل دوربینهای دید در شب، تفنگهای تکتیرانداز دوربرد، جلیقههای ضدگلوله، تجهیزات حفاظتی و سلاحهایی نظیر امفور و ام۱۶ بوده است که این تجهیزات در اختیار طالبان افغانستان قرار گرفته و بخشی از آن از طریق بازار سیاه به دست گروههای تروریستی مختلف رسیده است.
رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین مدعی شد، حزب سیاسی حاکم در پاکستان در سال ۲۰۲۱ به صورت داخلی روند تسهیلگری برای تروریستها را آغاز و تصمیم به مذاکره با آنها گرفت؛ اقدامی که همزمان با شکلگیری تحولات گسترده امنیتی در افغانستان صورت گرفت. وی در ادامه هند را متهم کرد که از گروههای تروریستی به عنوان ابزار نیابتی در منطقه استفاده میکند و به آنها منابع مالی، تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی ارائه میدهد. به گفته او، نهادهای امنیتی پاکستان شواهد مستحکمی در این زمینه در اختیار دارند و این اقدامات تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار میرود.
سخنگوی ارتش پاکستان در پایان به ۱۰ حمله بزرگ تروریستی سال گذشته اشاره کرد که شامل حمله به پایگاه نظامی بنون، قطار جعفر اکسپرس، اتوبوس مسافربری در نوشکی، اتوبوس مدرسه در خضدار، مقرهای نیروهای مرزبانی در کویته، مرکز آموزش پلیس در دیره اسماعیل خان، دانشکده نظامی وانا و مجتمع قضایی اسلامآباد بوده است. وی افزود: پس از تشدید اقدامات امنیتی در مرز پاکستان و افغانستان، کاهش محسوسی در حوادث تروریستی مشاهده شده است.