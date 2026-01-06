آیین پایانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، عصر امروز برگزار و برگزیدگان رشته‌های مختلف در دو بخش تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران و بخش مسابقه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیین پایانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار با حضور هنرمندان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، مدیران فرهنگی هنری و جمعی از مسئولین استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراسم علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در سخنانی کوتاه گفت: حضور پر شور و خالصانه شما در این جشنواره گواهی است که فرهنگ ایثار و شهادت با ریشه‌هایی محکم در این کشور همچنان وجود دارد.

او با اشاره بر اینکه این جشنواره به اهداف متعالی خود دست یافته است؛ گفت: انتقال حماسه‌ها، عظمت شهدا و روحیه بلند ایثار به نسل‌های آینده می‌تواند از طریق هنر محقق شود و هنر مهم‌ترین ابزار در انتقال این مفاهیم است. از همین رو از تمامی ابزار‌هایی که بتواند این انتقال را به شکلی درست انجام دهد حمایت خواهیم کرد.

همچنین فرهاد قائمیان، دبیر هنری جشنواره نیز در بخشی دیگر از این مراسم ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد، به مختصری از آنچه در این دوره اتفاق افتاد پرداخت و گفت: فراخوان جشنواره در فروردین ۱۴۰۴ داده شد و قرار بود تیرماه این جشنواره را برگزار کنیم، اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: تعداد آثار ارسال شده دو هزار و ۴۴۰ اثر در ۵ بخش بود که ۲۱۰ اثر در بخش مستند، ۱۵۳ اثر در بخش فیلم داستانی کوتاه، هزار و ۵۴۶ اثر در بخش پویانمایی، ۱۵۸ اثر در بخش فیلم‌نامه‌نویسی و ۳۷۱ اثر در بخش نماهنگ در نهایت انتخاب شد.

به گفته او آثار سینمایی که در این دوره از جشنواره ایثار داوری شد شامل ۹ اثر سینمایی، ۳۱ اثر داستانی کوتاه، ۳۷ اثر مستند و ۱۴ اثر پویانمایی بود.

مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در سخنانی کوتاه ضمن تشکر از هنرمندانی که در این مراسم حضور داشته‌اند، گفت: ایثار گذشتگان به اندازه‌ای بر شانه‌های ما سنگینی می‌کند که یاد نکردن از آنها ناانصافی است. انتخاب تبریز به عنوان میزبان جشنواره انتخاب هوشمندانه‌ای است، چراکه این شهر در دوران معاصر و خصوصا ۱۲ روز جنگ نقشی مهم در ایثار و فداکاری داشته است.

به گفته او ترجمه ایثار گذشته برای آینده ممکن است متفاوت‌تر باشد. محمدزاده افزود: نقش ایثار در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی بسیار تامل برانگیز بود و تولید آثار با محوریت ایثار در خصوص آن دوران، می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در جامعه داشته باشد.

در ادامه این مراسم برنامه‌های ویژه و تقدیر برگزار و در ادامه آرای گروه‌های داوری به شرح زیر اعلام شد:

برگزیدگان بخش تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران

برگزیده بهترین نماهنگ:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید نماهنگ (شهید) به جناب آقای جواد روحانی رئیس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان شمالی تعلق گرفت.

برگزیده بهترین برنامه تلویزیونی:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید برنامه تلویزیونی (دلارام جنگ) به معاون فرهنگی آموزشی بیتا جلالی فراهانی و رییس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ خدیجه حافظی تعلق گرفت.

برگزیده بهترین پویانمایی:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید پویانمایی (شال سرخ) به محمد علیزاده معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران اهدا شد .

برگزیده بهترین داستانی:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید داستانی کوتاه (نامه)به اسماعیل ایوبی معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان اهدا شد.

برگزیده بهترین مستند کوتاه:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید مستند کوتاه (طلوعی از نخلستان) به نبی الله زارعی معاون فرهنگی آموزشی

- و حسین استوان کارشناس فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس اهدا شد.

برگزیده بهترین مستند بلند:

دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید مستند بلند (ایستاده در کنار تیمز) به کامیار قربانی کارشناس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد مرکز اهدا شد.

برگزیدگان بخش مسابقه

فیلمنامه کوتاه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی برای بهترین فیلمنامه داستانی کوتاه به سجاد یحیی پور نویسنده فیلمنامه کوتاه داستانی «مادری» اهدا شد.

همچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی برای بهترین فیلمنامه داستانی کوتاه به عقیل جماعتی نویسنده‌ی فیلمنامه داستانی کوتاه «جَرَکس» تعلق گرفت .

در بخش بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به نویسنده‌ی فیلمنامه کوتاهِ «جنگاور» کیانوش احمدی اهدا شد .

در بخش بهترین فیلمنامه سینمایی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به زرگرنژاد نویسنده‌ی فیلمنامه سینماییِ «شکارِ ژنرال» اهدا شد.

*برگزیدگان بخش نماهنگ

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی سوم نماهنگ به حسن مجیدی تهیه کننده نماهنگ «قصه‌ی عاشقان» اهدا شد.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی دوم نماهنگ به محمد جواد موحد، تهیه کننده نماهنگ «بعدِ تو» اهدا شد .

دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی نخست نماهنگ به سهیلا زیرک تهیه کننده نماهنگ «بله جان» اهدا شد .

برگزیده بهترین نماهنگ با استفاده از هوش مصنوعی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین دستاورد فنی و هنری به یوسف بخشایش، تهیه کننده نماهنگ «ناجیه» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین نماهنگ مبتنی بر هوش مصنوعی به مسعود مهراد، تهیه کننده نماهنگ «راه بیداران» اهدا شد .

۱- برگزیدگان بخش پویانمایی

- تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین دستاورد فنی هنری به مقداد جعفرزاده کارگردان پویانمایی «شال سرخ» اهدا شد.

برگزیده بهترین کارگردانی پویانمایی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی پویانمایی به سید مصطفی حسینی کارگردان پویانمایی «اسطوره» تعلق گرفت.

برگزیده بهترین پویانمایی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پویانمایی به میلاد محمدی، تهیه کننده‌ی پویانمایی «پیچ تاریخی» اهدا شد.

۲- برگزیدگان مستند کوتاه

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پژوهش مستند کوتاه به سیده مرضیه یثربی یرای پژوهش و نویسندگی مستند کوتاه «دوبرو» اهدا شد.

بهترین تصویربرداری مستند کوتاه:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تصویربرداری مستند کوتاه به مهدی صالحیار تصویربردار مستند کوتاه «ارس بانان» اهدا شد.

بهترین تدوین مستند کوتاه:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین مستند کوتاه به سیدابراهیم مسبوق تدوینگرِ مستند کوتاه «تاج بی بی» اهدا شد.

بهترین کارگردانی مستند کوتاه:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی مستند کوتاه به سید ابراهیم مسبوق کارگردان مستند کوتاه «تاج بی بی» اهدا شد.

بهترین مستند کوتاه:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین مستند کوتاه به سیده مرضیه یثربی، تهیه کننده مستند کوتاه «دوبرو» اهدا شد.

برگزیدگان مستند بلند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پژوهش و گفتار متنِ مستند بلند به سعید فرجی پژوهشگر مستند بلند «فریم‌های فلسطینی» اهدا شد.

بهترین تصویربرداری مستند بلند:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تصویربرداری مستند بلند به جناب آقای عقیل جماعتی مدیر تصویربرداری مستند بلند «خشت و خون» اهدا شد.

بهترین تدوین مستند بلند:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین مستند بلند به رسول انصاری تدوینگران مستند بلند «آقای دیپلمات» اهدا شد.

بهترین کارگردانی مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی مستند بلند به سید مصطفی موسوی تبار کارگردان مستند بلند «ایستاده در کنار تیمز» اهدا شد.

- بهترین مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین مستند بلند به ساسان فلاح فر تهیه کننده مستند بلند «نامه‌ای برای ریحانه» اهدا شد.

۴- برگزیدگان داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به خاطر نگاه ویژه به خانواده معظم شهداء به نعمت الله سرگلزائی کارگردان فیلم داستانی «مادر» اهدا شد.

بهترین بازیگر فیلم داستانی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر فیلم داستانی به سرکار خانم ابتسام بغلانی بازیگر فیلم داستانی «تا صبح» اهدا شد.

بهترین فیلمنامه داستانی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه داستانی به جناب آقای محمد پایدار نویسنده فیلم داستانی «راوی» اهدا شد.

بهترین کارگردانی فیلم داستانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم داستانی به الهام هادی نژاد کارگردان فیلم داستانی «تا صبح»اهدا شد.

بهترین فیلم داستانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم داستانی به مرتضی اعلایی تهیه کنندگان فیلم داستانی «تا صبح» اهدا شد.

۵- برگزیدگان فیلم سینمایی

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین جلوه‌های ویژه بصری به محمد برادران، برای فیلم سینمایی «احمد» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین طراحی صحنه به محمدرضا شجاعی، برای طراحی صحنه فیلم سینمایی «پیشمرگ» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین چهره پردازی به شهرام خلج، برای چهره پردازی فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر مرد به نادر سلیمانی بازیگر فیلم سینمایی «صیاد» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمبرداری به علی محمد قاسمی، برای فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین به حمید زرگرنژاد تدوینگر فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی» تعلق گرفت.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی به بابک خواجه پاشا نویسنده فیلمنامه سینمایی «در آغوش درخت» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم سینمایی به بابک خواجه پاشا کارگردان فیلم سینمایی «در آغوش درخت» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی به محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی نسب، تهیه کنندگان فیلم سینمایی «در آغوش درخت» تقدیم شد.

بهترین اثر با مضمون ایثارو شهادت:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حبیب والی نژاد تهیه کننده فیلم سینمایی «احمد» اهدا شد.

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آرش زینال خیری تهیه کننده فیلم سینمایی «پیشمرگ» اهدا شد.

- فیلم برگزیده نگاه مردمی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم از نگاه مردمی، به آرش زینال خیری تهیه کننده فیلم سینمایی «پیشمرگ» اهدا شد.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در شهر تبریز برگزار شد.