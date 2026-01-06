عباس قیصوری با تسلیت در پی حادثه ناگوار شهرستان ملکشاهی، گفت: پلیس تنها به منظور کنترل و برقراری آرامش، وارد بیمارستان شد.

ورود پلیس به بیمارستان امام خمینی، فقط برای مقابله با هنجارشکنان بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار کرد: ورود پلیس به بیمارستان صرفاً با هدف برخورد با عوامل هنجارشکن انجام شد و هیچ‌گونه قصد، برنامه یا اقدامی برای برخورد با بیماران و مصدومان یا ایجاد اختلال در روند درمان وجود نداشت و در تمام این مدت، روند درمان بدون هیچ وقفه‌ای ادامه یافت.

وی از انتقال سریع و ایمن مصدومان، آمادگی کامل مراکز درمانی و تداوم بی‌وقفه روند درمان خبر داد و تأکید کرد: هیچ‌گونه آسیبی به بیماران و مصدومان وارد نشده است.

قیصوری با اشاره به حواشی شنبه شب انتقال مجروحان شهر ارکواز ملکشاهی به بیمارستان امام افزود: متأسفانه در همان شب، برخی افراد با سوءاستفاده از ازدحام جمعیت و حجم بالای مراجعه‌کنندگان به بیمارستان، اقدام به هنجارشکنی، ایجاد درگیری با پلیس و انجام رفتار‌های خارج از چارچوب کردند که تلاش مدیریت بیمارستان و کادر درمان برای خروج مسالمت‌آمیز این افراد؛ حتی با پیشنهاد خروج امن، نتیجه‌بخش نبود.

وی با ابراز تأسف عمیق از حادثه اخیر در شهرستان ملکشاهی که منجر به مصدومیت و فوت تعدادی از هم‌استانی‌ها شد، ضمن تسلیت به مردم شریف استان؛ به‌ویژه مردم شهرستان ملکشاهی و خانواده‌های داغدار و مصدومان، اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، برنامه انتقال امن و کم‌عارضه مصدومان به مرکز استان و سانتر ترومای استان در دستور کار قرار گرفت.

قیصوری اضافه کرد: تمامی مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل شدند و پیش از ورود آنان، اتاق‌های عمل، بخش‌های درمانی و تمام پرسنل بیمارستان در آمادگی کامل قرار داشتند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مصدومان با بهترین و استانداردترین روش‌های درمانی مورد مداوا قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد: ما همه بیماران و مصدومان را اعضای خانواده خود می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین کوتاهی در درمان یا حفاظت از آنان صورت گیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اطمینان داد: هیچ‌گونه آسیب یا صدمه‌ای به بیماران و مصدومان وارد نشده و این موضوع هم از طریق تصاویر دوربین‌های مداربسته و هم تأیید خانواده‌های آنان کاملاً قابل اثبات است.

وی تشریح کرد: بخش قابل توجهی از مصدومان ترخیص شده‌اند و سایر بیماران نیز همچنان در حال درمان هستند.