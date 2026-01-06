امروز: -
همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور با حضور رییس جمهور

همایش کارگزاران گزینش کشور شامگاه چهارشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ با سخنرانی دکتر مسعود پزشکیان در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
عکاس :امیر مهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ - ۲۳:۰۵
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: رییس جمهور ، رسانه ملی
