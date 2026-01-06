پخش زنده
بخشدار رحمتآباد از اجرای عملیات تقویت و بهسازی سیلبندهای بالادست روستای رستمآباد چاهملک با هدف کاهش خطرات ناشی از بارندگیهای احتمالی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان موسی ملائیان امروز در جریان بازدید میدانی از سیلبندهای بالادست این روستا، که با همراهی مسلم کریمیمهر مدیر منابع آب شهرستان ریگان و کارشناسان این اداره انجام شد، اظهار کرد: عملیات تقویت سیلبندها با بررسیهای کارشناسی و در راستای پیشگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از روانآب و سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با همکاری دهیاران، طی روزهای اخیر اقدامات مؤثری در زمینه مرمت و ترمیم بستر رودخانهها، سیلبندها و مسیلهای سطح بخش انجام شده تا در صورت وقوع بارندگی و جاری شدن روانآب، کمترین مشکل متوجه روستاها و ساکنان منطقه شود.
بخشدار رحمتآباد تأکید کرد: تداوم این اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در افزایش ایمنی سکونتگاههای روستایی و مدیریت بهتر شرایط بحرانی خواهد داشت.