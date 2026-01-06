به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان موسی ملائیان امروز در جریان بازدید میدانی از سیل‌بندهای بالادست این روستا، که با همراهی مسلم کریمی‌مهر مدیر منابع آب شهرستان ریگان و کارشناسان این اداره انجام شد، اظهار کرد: عملیات تقویت سیل‌بندها با بررسی‌های کارشناسی و در راستای پیشگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از روان‌آب و سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با همکاری دهیاران، طی روزهای اخیر اقدامات مؤثری در زمینه مرمت و ترمیم بستر رودخانه‌ها، سیل‌بندها و مسیل‌های سطح بخش انجام شده تا در صورت وقوع بارندگی و جاری شدن روان‌آب، کمترین مشکل متوجه روستاها و ساکنان منطقه شود.

بخشدار رحمت‌آباد تأکید کرد: تداوم این اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی و مدیریت بهتر شرایط بحرانی خواهد داشت.