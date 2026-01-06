پخش زنده
رئیس جمهور مردم را سرمایه و اعتبار کشور دانست و با تاکید بر لزوم حفظ این سرمایه گفت: بدون مردم رسمیت نداریم و باید برای رفع نارضایتیها، خدمتگزار آنان باشیم؛ چراکه عملکرد مسئولان است که قضاوت نهایی مردم را شکل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مسعود پزشکیان» امروز سهشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ در همایش سراسری کارگزاران گزینش سراسر کشور که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، گفت: هنگامی که از کتاب خدا و یا از سخنان امامان سخن میگوییم، گاهی این تصور ایجاد میشود که در حال نصیحت هستیم، این در حالی است که کتاب خدا و سخن امام (ع)، دستور زندگی است و اگر ما مسلمان و شیعه علی (ع) هستیم باید به این دستورات و سخنان گوش فرا دهیم و بدان عمل کنیم.
وی با بیان اینکه وظیفه داریم که با تمام وجود خدمتگزار مردم باشیم و کاری کنیم که مردم نسبت به نظام و انقلاب خوشبین باشند، افزود: چطور ممکن است در دانشگاه، دانشجویان نسبت به ما و انقلاب معترض باشند و بعد ما با دانشجو برخورد کنیم؟ چرا به خودمان بازنمیگردیم و عیب خود را نمیبینیم و تنها از طرف مقابل عیبجویی میکنیم؟ این ما هستیم که این دانشجویان و محصلان را تربیت کردهایم. چه کسی مقصر این است که دانشجویان از ما گریزان هستید؟ معتقدم که مقصر ما هستیم، نه دانشجویان و مردم.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: باید عملکرد خود را اصلاح کنیم، باید به نتیجه کارهای خود توجه داشته باشیم، باید توجه کنیم که آیا راه امام را میرویم یا برخلاف آن عمل میکنیم؟
پزشکیان با تاکید بر اینکه عملکرد مسئولان است که قضاوت مردم را شکل میدهد، تصریح کرد: باید عملکرد و رفتار خود را اصلاح کنیم و نشان دهیم که در مسیر و سیره امام حرکت میکنیم؛ اینکه دائما تکرار کنیم که عاشق امام هستیم، اما از مسیر و راه امام فاصله بگیریم، بیفایده است.
وی خدمتگزاری به مردم و گشودن گره از کار آنها را وظیفه دولتمردان دانست و گفت: برای رفع نارضایتیهای موجود در جامعه باید ما مسئولان به خودمان، ادارهمان و دانشگاهمان بازگردیم؛ اینها همان کسانی هستند که ما انتخاب و گزینش کردیم، معلمان و اساتید را خودمان گزینش کردیم و حال سؤال اینجاست که چرا خروجی این سیستم این است؟
رئیسجمهور با بیان اینکه درِ خانه امام حتی به روی کسی که ناسزا میگفت نیز باز بود و از او دلجویی میکرد، به نمونهای از سیره امیرالمومنین (ع) در مقابل یک مسیحی اشاره کرد و افزود: حکومت علی (ع) حکومتی بود که خود را در معرض قضاوت میگذاشت، به دادگاه میرفت و وقتی دلیل نداشت، حکم را میپذیرفت. آیا ما میتوانیم چنین عمل کنیم؟ آیا مسیر ما مسیر امیرالمومنین است؟
پزشکیان بار دیگر بر وحدت و انسجام برای حفظ جامعه تاکید کرد و گفت: ما هیچ سرمایهای بالاتر از مردم نداریم. این مردم سرمایه و اعتبار ما هستند و بدون آنها ما رسمیت نداریم. باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این سرمایههای خود را حفظ کنیم. باید بار دیگر به خود بازگردیم و ببینیم چرا این گونه شده است؟ چرا ذهن افرادی در دانشگاه و مدرسه ما اینگونه است؟ مگر آنها را ما آموزش ندادهایم؟
وی بار دیگر بر اهتمام دولت برای برقراری عدالت تاکید کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم که جلوی رانت و فساد و رشوه را بگیریم. در این مسیر لازم است با مردم گفتوگو کنیم تا به آنها ثابت کنیم که خدمتگزار آنان هستیم.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: هر سخنی که موجب ایجاد تفرقه و شکاف و یا زایل شدن وحدت و انسجام شود، حرف اسرائیل و دشمن است چرا که این وحدت و انسجام است که میتواند این مملکت را زنده نگه دارد و ما را در مقابل تمام تهاجمات، مقاوم و استوار حفظ کند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام باید در عمل ثابت شود و فقط حرف و سخن کافی نیست، گفت: باید نشان دهیم که خدمتگزار مردم هستیم، به فکر مشکلات آنهاییم و تلاش میکنیم مسائل آنها را حل کنیم.
وی اضافه کرد: با رفتارمان باید مردم را نسبت به انقلاب، نسبت به دین و نسبت به باورها جذب کنیم و در آنها خوشبینی ایجاد کنیم. نمیتوانیم ادعای خدمت کنیم، اما سر مردم منت بگذاریم، بعد انتظار داشته باشیم از ما راضی باشند؟
رئیسجمهور گفت: حقالناس شوخیبردار نیست، قرآن صراحتا دستور میدهد که باید امانت را به اهل آن سپرد و میفرماید؛ وقتی میان مردم حکم میکنید، عادلانه حکم کنید. اینها توصیه و نصیحت نیست بلکه دستور الهی است، اما مشکل اینجاست که متاسفانه به دستورات الهی عمل نمیکنیم، بعد هم تعجب میکنیم که چرا مردم از ما فاصله میگیرند!
پزشکیان با تاکید بر اینکه باید امانت را به اهل آن سپرد، گفت: نباید به خاطر حزب، جناح، قومیت یا وابستگیهای شخصی، انتخاب نادرستی داشته باشیم و امانت را به اهل آن نسپریم. از اینها نمیشود گذشت. منِ نوعی نگرانم که نکند کاری کرده باشم که به کسی ظلم شده باشد و یا اینکه انصاف را رعایت نکرده باشم، نکند به خاطر خویشاوندی و وابستگی، کسی را در اولویت قرار داده باشم و فردا نتوانم جواب خداوند متعال را بدهم.
وی با بیان اینکه تقوا یعنی انتخاب برتر و اصلحتر، تصریح کرد: اگر درست انتخاب کنیم، مملکت ما پیشرفت خواهد کرد و رو به جلو خواهد رفت و این وظیفهای است که بر عهده ما و شما مسئولان گزینش کشور است؛ امیدوارم در این مسیر خداوند ما را شرمنده این مردم عزیز، شهدا و امام شهدا نکند.