به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین عسکر دیرباز مسئول سازمان بسیج اساتید استان قم در سلسله برنامه‌های ۱۱شب ۱۱مسجد که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد قدس واقع در بلوار شهید کریمی قم برگزار شد با اشاره به آیه ۳۱ سوره مبارکه توبه گفت: قرآن کریم می‌فرماید «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفتند؛ در حالی که مأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند؛ منزّه و پاک است از آنچه شریک او قرار می‌دهند؛ پیامبر گرامی اسلام با آن عظمت، ابتدا عبد خداوند متعال بودند و این نشان دهنده این است که ما باید در ابتدا بنده و عبد خدا باشیم و کسی را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنیم که مدال بندگی و عبد بودن داشته باشد، ما حق نداریم کسی که این چنین نیست را ارباب و سرپرست خود قرار دهیم.

وی افزود: ملت شریف ایران در طی این سال‌ها پای نظام خود ایستاده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز بار دیگر ثابت شد که ملت هرگز از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی خود دست نمی‌کشند، ما باید برای کار‌های خود دلایل عقل پسند و شرع پسند داشته باشیم، اگر ما از انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم حداقل دو دلیل محکم و عاقلانه داریم، اول اینکه جمهوری اسلامی ادامه راه پیامبرگرامی اسلام (ص) و اهل بیت علیهم السلام است و طاغوت را کنار زده است، در راس این نظام ولی فقیه جامع الشرایط و آگاه و مدیر قرار دارد که هدفش پیاده سازی اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین دیرباز خاطرنشان کرد: دلیل دوم اینکه چرا ما از این انقلاب دفاع می‌کنیم این است که امام راحل ره یک میزان و شاخص به ما داده است که اگر دشمن از جریاناتی و اشخاصی حمایت می‌کند حتما آن جریانات و افراد به نفع مردم و ملت نیستند و اگر برعکس دشمن افرادی و حکومتی را مدام تخریب می‌کند و علیه آن فعالیت می‌کند حتما خوب و در راه حق و عدالت هستند.

وی گفت: باید همه ما بیندیشیم و بیاد بیاوریم که دشمن چقدر در این جنگ ۱۲ روزه علیه مردم و نظام ما توطئه و جنایت کردند، چقدر ما شهید دادیم، چقدر خسارت به مردم و کشور وارد کردند، آیا آنها با این جنایت‌ها دلسوز مردم و کشور ما هستند؟ اگر ما همچنان وظیفه داریم که از این نظام مقدس حمایت کنیم این دو دلیل مهم کافیست که بدانیم چه وظیفه سنگینی برعهده داریم.

مسئول سازمان بسیج اساتید استان قم در ادامه سخنان خود با طرح یک سوال مهم تاکید کرد: ما در امور دفاعی با اینکه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و انواع و اقسام گروهک‌ها علیه ما فعالیت کردند، تا بحال توانستیم بازدارندگی داشته باشیم و به موفقیت‌های چشمگیری برسیم، اما چرا در زمینه مشکلات اقتصادی آنگونه موفق نیستیم و مردم ما با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؟ این سوال پاسخ‌های زیادی دارد، اما من یک جواب برای آن می‌گویم و آن این است که ما در زمینه دفاعی و نظامی ما یک فرمانده داریم و آن فرمانده کل قواست، اما در اقتصاد اینگونه نیست و تعارض منافع وجود دارد و اینگونه نیست که هر مسئولی لزوما ادامه دهنده راه مسئولین قبلی باشد و وحدت تصمیم گیری وجود ندارد مثل امور نظامی، برخی دولت‌ها تصمیمات دولت قبلی را کاملا عوض می‌کند و این باعث می‌شود مشکلات اقتصادی آن گونه که شایسته است حل نشود.

حجت الاسلام والمسلمین دیرباز در پایان سخنان خود ابراز داشت: ما رهبری داریم که می‌توانیم مدعی باشیم در دنیا بی نظیر است و در امور اداری و اجرایی کشور دخالت نمی‌کنند و خواهان این هستند که کار‌ها و امور اجرایی کشور توسط اشخاصی که منتخب ملت هستند اجرایی شود همه ما باید قدردان چنین رهبر حکیم و دوراندیش باشیم، مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خدا بر ملت ماست.