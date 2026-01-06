پخش زنده
مسئول سازمان بسیج اساتید استان قم گفت:ملت شریف ایران پای نظام خود ایستاده و هرگز از اسلام و آرمانهای انقلاب دست نمیکشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین عسکر دیرباز مسئول سازمان بسیج اساتید استان قم در سلسله برنامههای ۱۱شب ۱۱مسجد که به مناسبت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد قدس واقع در بلوار شهید کریمی قم برگزار شد با اشاره به آیه ۳۱ سوره مبارکه توبه گفت: قرآن کریم میفرماید «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای خدا به خدایی گرفتند؛ در حالی که مأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند؛ منزّه و پاک است از آنچه شریک او قرار میدهند؛ پیامبر گرامی اسلام با آن عظمت، ابتدا عبد خداوند متعال بودند و این نشان دهنده این است که ما باید در ابتدا بنده و عبد خدا باشیم و کسی را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنیم که مدال بندگی و عبد بودن داشته باشد، ما حق نداریم کسی که این چنین نیست را ارباب و سرپرست خود قرار دهیم.
وی افزود: ملت شریف ایران در طی این سالها پای نظام خود ایستاده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز بار دیگر ثابت شد که ملت هرگز از اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی خود دست نمیکشند، ما باید برای کارهای خود دلایل عقل پسند و شرع پسند داشته باشیم، اگر ما از انقلاب اسلامی دفاع میکنیم حداقل دو دلیل محکم و عاقلانه داریم، اول اینکه جمهوری اسلامی ادامه راه پیامبرگرامی اسلام (ص) و اهل بیت علیهم السلام است و طاغوت را کنار زده است، در راس این نظام ولی فقیه جامع الشرایط و آگاه و مدیر قرار دارد که هدفش پیاده سازی اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین دیرباز خاطرنشان کرد: دلیل دوم اینکه چرا ما از این انقلاب دفاع میکنیم این است که امام راحل ره یک میزان و شاخص به ما داده است که اگر دشمن از جریاناتی و اشخاصی حمایت میکند حتما آن جریانات و افراد به نفع مردم و ملت نیستند و اگر برعکس دشمن افرادی و حکومتی را مدام تخریب میکند و علیه آن فعالیت میکند حتما خوب و در راه حق و عدالت هستند.
مسئول سازمان بسیج اساتید استان قم در ادامه سخنان خود با طرح یک سوال مهم تاکید کرد: ما در امور دفاعی با اینکه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و انواع و اقسام گروهکها علیه ما فعالیت کردند، تا بحال توانستیم بازدارندگی داشته باشیم و به موفقیتهای چشمگیری برسیم، اما چرا در زمینه مشکلات اقتصادی آنگونه موفق نیستیم و مردم ما با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؟ این سوال پاسخهای زیادی دارد، اما من یک جواب برای آن میگویم و آن این است که ما در زمینه دفاعی و نظامی ما یک فرمانده داریم و آن فرمانده کل قواست، اما در اقتصاد اینگونه نیست و تعارض منافع وجود دارد و اینگونه نیست که هر مسئولی لزوما ادامه دهنده راه مسئولین قبلی باشد و وحدت تصمیم گیری وجود ندارد مثل امور نظامی، برخی دولتها تصمیمات دولت قبلی را کاملا عوض میکند و این باعث میشود مشکلات اقتصادی آن گونه که شایسته است حل نشود.