.

به گزارش اجلاسیه سالانه مجمع بسیج با حضور هیئت رئیسه مجمع، فرماندار، اعضای شورای تأمین، اعضای حقیقی و حقوقی کارگروه‌های تخصصی، جمعی از مسئولان و همچنین رییس و ناظر هیئت اندیشه ورز استان کرمان در محل سالن اجتماعات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانداری شهرستان کوهبنان برگزار گردید.

گفتنی است مجمع بسیج شهرستان متشکل از هشت کارگروه: سلامت بهداشت و محیط زیست، اقتصاد و زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، زنان و خانواده، علم تحقیقات و فنآوری، تربیت و آموزش، دفاعی امنیتی و حقوقی قضایی از ابتدای سال جاری با احصاء مسائل و مشکلات مختلف شهرستان همچنین اولویت بندی آنها؛ نسبت به برگزاری جلسات مستمر نموده و اقدام به ارائه طرح ها و راهکار عملیاتی کردند.