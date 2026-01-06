به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "کريمي مهر" گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهي بر اساس اقدامات اطلاعاتي از عبور يک اتوبوس حامل مواد مخدر از حوزه شهرستان مطلع شدند.

وي افزود: در اين رابطه ماموران با استقرار در محور اصلي شهرستان يک دستگاه اتوبوس عبوري را متوقف و در بازرسي از آن 89 کيلو و250 گرم ترياک کشف کردند.

فرمانده انتظامي فهرج با اشاره به دستگيري 6 متهم مرتبط با اين محموله و معرفي آن ها به مراجع قضايي از شهروندان خواست: موارد مشكوك را به پليس اطلاع دهند.

