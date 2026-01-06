پخش زنده
سرپرست انتظامي "فهرج" از کشف 89 کيلو و250 گرم ترياک از اتوبوس عبوري از محور اصلي اين شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سرهنگ "کريمي مهر" گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر اين فرماندهي بر اساس اقدامات اطلاعاتي از عبور يک اتوبوس حامل مواد مخدر از حوزه شهرستان مطلع شدند.
وي افزود: در اين رابطه ماموران با استقرار در محور اصلي شهرستان يک دستگاه اتوبوس عبوري را متوقف و در بازرسي از آن 89 کيلو و250 گرم ترياک کشف کردند.
فرمانده انتظامي فهرج با اشاره به دستگيري 6 متهم مرتبط با اين محموله و معرفي آن ها به مراجع قضايي از شهروندان خواست: موارد مشكوك را به پليس اطلاع دهند.
