به گزارش سرهنگ "خواجه پور" بيان داشت: در اجراي دستور قضائي مبني بر جلب و دستگيري محکومان متواري، رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران انتظامي اين فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: در اين راستا ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتي، يک متهم تحت تعقيب پليس و مراجع قضايي به اتهام آدم ربايي در شهرستان کهنوج و مشارکت در قاچاق موادمخدر در حوزه شهرستان ني ريز را شناسايي و با دستگيري وي به فرار 5 ساله اين متهم پايان دادند .

فرمانده انتظامي سيرجان با اشاره به معرفي اين متهم به مرجع قضائي بر تلاش بي وقفه رده هاي انتظامي براي دستگيري متهمان بر اساس واکاوي هاي اطلاعاتي تاکيد کرد.

