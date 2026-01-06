عصر امروز، یک تجمع اعتراضی با محوریت مسائل اقتصادی در شهر آبدانان برگزار شد که در ساعات پایانی به درگیری و تخریب اموال عمومی؛ از سوی گروهی محدود منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از حدود ساعت ۱۷ امروز، جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر در میدان ولی‌عصر این شهر، تجمع و به سمت میدان بسیج حرکت کردند.

در طول مسیر، شمار معترضان به حدود ۲۰۰۰ نفر افزایش یافت.

شعار‌های اصلی این تجمع در طول مسیر، اقتصادی و در اعتراض به گرانی‌ها بود؛ با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که عده‌ای تلاش کردند؛ تا با جهت‌دهی سیاسی و ساختارشکنانه به شعارها، ماهیت تجمع را تغییر دهند.

این تجمع اعتراضی تا حوالی ساعت ۱۹ ادامه داشت و بخش عمده جمعیت به‌تدریج متفرق شدند.

در این مرحله، پلیس با معترضان همکاری کامل داشت.

پس از متفرق شدن تعداد زیادی از تجمع کنندگان، اغتشاش و تخریب از سوی گروهی محدود؛ متشکل از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر به سمت دیگر میادین از جمله میدان ولی‌عصر و میدان امام علی کشیده شد و طی آن، اموال عمومی را تخریب کردند.

در دو سه روز گذشته، بسیاری از مغازه‌های شهر با توجه به تهدیدات گزارش‌شده از سوی پان‌کرد‌ها و گروهک‌های تروریستی تعطیل بودند.

این موضوع به دلیل سابقه مشابه در سال ۱۴۰۱ و آتش‌زدن چندین مغازه که به تهدیدات توجه نکرده بودند؛ جدی گرفته شد. مسئولان شهری برای تأمین مایحتاج مردم، فروشگاه‌های بزرگ مانند: افق کوروش را باز نگه داشته بودند.

گروه اغتشاشگر با جدا شدن از معترضان اصلی، به سمت این فروشگاه‌ها حرکت کردند.

در این درگیری‌ها، به چراغ‌ها و تابلو‌های راهنمایی خسارت وارد آمد، چندین سطل زباله به آتش کشیده شد و فروشگاه افق کوروش واقع در خیابان امام خمینی نیز هدف حریق و تخریب قرار گرفت.

برای متفرق کردن اغتشاشگران، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در حال حاضر با استقرار نیرو‌های ویژه پلیس در خیابان‌ها و میادین اصلی، وضعیت شهر آبدانان آرام گزارش شده است.