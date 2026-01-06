به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان معاون اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فرهنگیان دارای بیماری خاص تحت پوشش بیمه تکمیلی نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه http://Bimeh.kermanedu.ir اقدام کنند.

محمد جواد سلطانی با اعلام این خبر افراد دارای بیماری های خاص«سرطان، Ms، هموفیلی،تالاسمی، دیالیز، بیماران پیوندی، دیابت، دوشت، انواع میوپاتی، اسکولیز پیشرفته، صرع مقاوم به درمان، هپاتیت مقاوم به درمان، سلیاک، بیماری پروانه ای، بیماری متابولیکی، بیماری های پیشرفته روماتیسمی، بیماری های خود ایمنی و نقص ایمنی مادر زادی جهت بهره برداری از مزایای پوشش های ویژه بیمه تکمیلی بیماران خاص اطلاعات خود را تا مورخ سی ام دیماه ۱۴۰۴ در سامانه Bimeh.kermanedu.ir ثبت نمایند