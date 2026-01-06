تولید روزانه ۳۰۰ لیتر انواع روغن‌های خوراکی در یک واحد تولیدی به همت یک بانوی کارآفرین دره‌شهری، کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خانم زهرا برفی‌نژاد با استفاده از ظرفیت تولید دانه‌های روغنی در شهرستان دره‌شهر، یک واحد روغن گیری راه‌اندازی کرده است.

این بانوی کارآفرین با راه اندازی یک واحد تولیدی صنعتی چهار نوع روغن خوراکی مورد نیاز بازار را تولید و روانه بازار‌های مصرف می‌کند.

در این واحد سالانه بیش از یکصد تن روغن خوراکی گیاهی تولید می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخل استان به دیگر مناطق کشور هم صادر می‌شود.

این واحد تولیدی زمینه اشتغال شش نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.