فرماندار ویژه بروجرد گفت: مردم و بازاریان بروجرد با بصیرت، هوشیاری و حفظ آرامش، اجازه سوءاستفاده دشمنان و برهم‌زدن امنیت عمومی را ندادند و بار دیگر وفاداری خود به نظام و انقلاب را نشان دادند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار ویژه بروجرد در نشست صمیمی با اصناف و بازاریان بروجرد اظهار کرد: اصناف این شهرستان همواره مطالبات خود را به صورت منطقی، شفاف و در چارچوب قانون مطرح کرده‌اند و اگر نقص یا ایرادی وجود دارد، مربوط به مسئولانی است که باید وظایف خود را بهتر انجام دهند.

قدرت‌الله ولدی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در برخی نقاط کشور افزود: در حالی که در برخی شهر‌ها شاهد اغتشاش و تخریب بودیم، مردم و بازاریان بروجرد با حضور فعال در محل کسب، از اموال عمومی و امنیت شهر صیانت کردند و اجازه ایجاد ناامنی را ندادند.

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر تفاوت اعتراض قانونی با اغتشاش تصریح کرد: مطالبات اقتصادی مردم قابل درک است، اما این مطالبات هیچ نسبتی با تخریب و برهم‌زدن نظم عمومی ندارد و اصناف بروجرد با رفتار مسئولانه خود این مرزبندی را به‌خوبی نشان دادند.

ولدی با اشاره به وضعیت بازار و تأمین اقلام اساسی گفت: وضعیت بازار به صورت روزانه رصد می‌شود و در حال حاضر در بروجرد کمبودی در حوزه اقلام اساسی وجود ندارد. تنها چالش روز‌های اخیر مربوط به مرغ بود که با مدیریت و پیگیری در حال ساماندهی است.

معاون استاندار لرستان با اشاره به نقش اتحادیه‌ها و اصناف در مدیریت بازار تأکید کرد: اصناف ظرفیت بالایی برای تأمین و توزیع عادلانه کالا دارند و با همدلی و اقدام جمعی می‌توانند مانع فشار به مردم و کسبه شوند.

فرماندار ویژه بروجرد در پایان گفت: وظیفه ما قدردانی از همراهی اصناف و پیگیری جدی مطالبات بحق آنان است و بروجرد به مردم شریف، اصناف خوش‌نام و بازاریان با بصیرت خود افتخار می‌کند.