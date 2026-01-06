پخش زنده
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان طبق اعلام این وزارتخانه، تمامی کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهکبندی، همچنین کلیه خانوارهای یارانهبگیر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند. خانوارهایی که تاکنون یارانه نقدی دریافت نمیکردهاند، در صورت ثبت درخواست در سامانهای که بهزودی اعلام میشود، امکان دریافت کالابرگ الکترونیکی را خواهند داشت.
اعتبار این طرح بهصورت مرحلهای و ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. در مرحله اول، مبلغ ۴ میلیون تومان بهازای هر نفر همزمان واریز شده و پس از آن، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی تخصیص مییابد. مهلت استفاده از اعتبار هر مرحله ۳۰ روز اعلام شده و مانده مصرفنشده به ماه بعد منتقل خواهد شد.
امکان خرید با کالابرگ الکترونیکی از فروشگاههای طرف قرارداد فراهم است.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
کالاهای اساسی مشمول طرح شامل شیر، ماست، پنیر، تخممرغ، روغن مایع، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است.
زمان آغاز اجرای این طرح از ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.