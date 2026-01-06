پخش زنده
امروز: -
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت در اجرای طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره، مصمم است، گفت: در صورت افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها، دولت آن را جبران میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامرضا نوری قزلجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: عدد یک میلیون تومان کالابرگ بیشتر از میزان افزایش قیمت کالاها خواهد بود.
نوری گفت: به احتمال زیاد قیمتها در فضای رقابتی و کمتر از مبلغ تعیین میشود، اما قیمتها از سوی حاکمیت دستوری نیست و نظارت وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین تغییر قیمت درباره روغن است، افزود: بین قیمت داخلی و خارجی گوشت در حال حاضر تعادل برقرار است
نوری اضافه کرد: اثر ارز ترجیحی در گوشت مرغ الان زیر ۴۰ درصد است.
خبر، تکمیل میشود.