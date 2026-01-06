ابلاغ بخشنامه حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از ابلاغ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور با هدف حمایت از مودیان، تسهیل فرآیندهای دادرسی مالیاتی و تشویق به پرداخت داوطلبانه مالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عیسی اورجزاده با بیان اینکه بخشنامه حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و ایجاد تعامل سازنده میان مودیان و نظام مالیاتی تدوین شده است اظهار کرد:این دستورالعمل به استناد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با ابلاغ سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.
وی در تشریح مفاد این بخشنامه گفت:چنانچه مودیان نسبت به مالیاتهای تشخیصی یا قطعیشده خود در هر یک از منابع مالیاتی در مراجع مختلف دادرسی اعتراض داشته باشند در صورت انصراف از اعتراض تا پایان دیماه امسال و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابهالتفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی یا قطعی حسب مورد یا ۵۰ درصد مانده بدهی مالیاتی به انتخاب مودی مشمول بخشودگی ویژه جرایم خواهند شد.
وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه معادل ۱۵ درصد مبلغ پرداخت نقدی مودیان از تاریخ ابلاغ بخشنامه تا پایان ماه جاری، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم در نظر گرفته میشود که این مبلغ بهصورت مستقیم از جرایم مالیاتی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویضشده کسر خواهد شد.
اورجزاده با تاکید بر رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش اختلافات مالیاتی، حمایت از مودیان خوشحساب و بهبود فضای کسبوکار کشور اجرایی شده و میتواند نقش موثری در افزایش اعتماد و همکاری متقابل میان مودیان و نظام مالیاتی ایفا کند.
وی گفت: این بخشودگی برای تمامی منابع مالیاتی مشمول و برای هر سال یا دوره مالی به انتخاب مودی قابل اعمال است و از مودیان درخواست کرد با بهرهگیری از این فرصت قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی خود اقدام کرده و از مزایای پیشبینیشده در این بخشنامه استفاده کنند.