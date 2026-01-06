پخش زنده
طرح پمپاژ سه هزار هکتاری سیروان در ردیف طرحهای ملی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار سیروان در بازدید از طرح پمپاژ دشت سیروان گفت: این طرح شامل سه مرحله است و مرحله اول آن هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ اما به علت کمبود اعتبار و بعد از هشت سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.
عالمی اظهار کرد: با رایزنیهای نمایندههای مردم در مجلس شورای اسلامی و استاندار ایلام؛ سرانجام این طرح، ردیف ملی گرفت.
وی افزود: براساس برنامهریزی انجام شده، این طرح تا دوسال آینده به بهره برداری میرسد.