رجب ۱۴۰۴؛
بیش از ۶۰۰ نفر در باشت معتکف شدند
امام جمعه باشت از حضور بیش از ۶۰۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: میزان شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام گنجهای، امام جمعه شهرستان باشت، با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان گفت: امسال بیش از ۶۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در مساجد باشت حضور یافتند و در آیین اعتکاف شرکت کردند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۱۰ نفر دانشآموز بودند که با شور و اشتیاق در این آیین عبادی شرکت کردند. میزان مشارکت نیز نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.
امام جمعه باشت با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و دانشآموزان در این مراسم اظهار داشت: اعتکاف فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و تقویت معنویت است و حضور پرشور نسل جوان نویدبخش آیندهای روشن برای جامعه اسلامی خواهد بود.
وی در ادامه با قدردانی از خیران، ادارات و نهادهایی که در برگزاری مراسم اعتکاف همکاری داشتند، گفت: حمایت و همراهی این مجموعهها نقش مهمی در برگزاری باشکوه این آیین معنوی داشت و بدون تلاش آنان، فراهمسازی امکانات لازم برای معتکفان امکانپذیر نبود.
حجتالاسلام گنجهای همچنین بیان کرد: همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی در کنار کمکهای خیران، جلوهای از همبستگی اجتماعی و دینی در شهرستان باشت است که باید آن را قدر دانست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است این حرکت معنوی، آثار مثبت و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی شرکتکنندگان بر جای گذارد و الگویی برای سایر برنامههای فرهنگی و دینی در منطقه باشد.