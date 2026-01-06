امام جمعه باشت از حضور بیش از ۶۰۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: میزان شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام گنجه‌ای، امام جمعه شهرستان باشت، با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان گفت: امسال بیش از ۶۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در مساجد باشت حضور یافتند و در آیین اعتکاف شرکت کردند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۱۰ نفر دانش‌آموز بودند که با شور و اشتیاق در این آیین عبادی شرکت کردند. میزان مشارکت نیز نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.

امام جمعه باشت با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و دانش‌آموزان در این مراسم اظهار داشت: اعتکاف فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و تقویت معنویت است و حضور پرشور نسل جوان نویدبخش آینده‌ای روشن برای جامعه اسلامی خواهد بود.

وی در ادامه با قدردانی از خیران، ادارات و نهادهایی که در برگزاری مراسم اعتکاف همکاری داشتند، گفت: حمایت و همراهی این مجموعه‌ها نقش مهمی در برگزاری باشکوه این آیین معنوی داشت و بدون تلاش آنان، فراهم‌سازی امکانات لازم برای معتکفان امکان‌پذیر نبود.

حجت‌الاسلام گنجه‌ای همچنین بیان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی در کنار کمک‌های خیران، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و دینی در شهرستان باشت است که باید آن را قدر دانست.