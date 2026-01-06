در ایام البیض رجب ۱۴۰۴؛
معتکف شدن بیش از ۶۰۰ نفر در باشت
امام جمعه باشت از حضور بیش از ۶۰۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: تعداد شرکتکنندگان نسبت به پارسال ۲۵ درصد افزایش داشت.
حجت الاسلام گنجه ای از افزایش ۲۵ درصدی معتکفان نسبت به پارسال خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۱۰ نفر دانشآموز بودند که با شور و اشتیاق در این آیین عبادی شرکت کردند.
امام جمعه باشت با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و دانشآموزان در این مراسم اظهار داشت: اعتکاف فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و تقویت معنویت است و حضور پرشور نسل جوان نویدبخش آیندهای روشن برای جامعه اسلامی است.
وی در ادامه با قدردانی از خیران، ادارات و نهادهایی که در برگزاری مراسم اعتکاف همکاری داشتند، گفت: حمایت و همراهی این مجموعهها نقش مهمی در برگزاری باشکوه این آیین معنوی داشت.
حجتالاسلام گنجهای همچنین بیان کرد: همکاری دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی در کنار کمکهای خیران، جلوهای از همبستگی اجتماعی و دینی در شهرستان باشت است که باید آن را قدر دانست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است این حرکت معنوی، آثار مثبت و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی شرکتکنندگان بر جای گذارد و الگویی برای سایر برنامههای فرهنگی و دینی در منطقه باشد.