امام جمعه باشت از حضور بیش از ۶۰۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به پارسال ۲۵ درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام گنجه‌ای، امام جمعه شهرستان باشت، گفت: امسال بیش از ۶۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در مساجد باشت حضور یافتند و در آیین اعتکاف شرکت کردند.

حجت الاسلام گنجه ای از افزایش ۲۵ درصدی معتکفان نسبت به پارسال خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۱۰ نفر دانش‌آموز بودند که با شور و اشتیاق در این آیین عبادی شرکت کردند.

امام جمعه باشت با تأکید بر اهمیت حضور جوانان و دانش‌آموزان در این مراسم اظهار داشت: اعتکاف فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و تقویت معنویت است و حضور پرشور نسل جوان نویدبخش آینده‌ای روشن برای جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با قدردانی از خیران، ادارات و نهادهایی که در برگزاری مراسم اعتکاف همکاری داشتند، گفت: حمایت و همراهی این مجموعه‌ها نقش مهمی در برگزاری باشکوه این آیین معنوی داشت.

حجت‌الاسلام گنجه‌ای همچنین بیان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی در کنار کمک‌های خیران، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و دینی در شهرستان باشت است که باید آن را قدر دانست.