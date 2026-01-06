امام‌ جمعه تبریز با تاکید بر جایگاه خودشناسی، صداقت درونی و مسئولیت‌پذیری فردی گفت: موفقیت‌های علمی زمانی ارزشمند و ماندگار است که بر پایه اخلاص، شناخت صحیح وظیفه و تعهد الهی شکل گرفته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در دیدار با طلاب راه‌ یافته به المپیاد کشوری ضمن تبریک این موفقیت آن را نشانه استعداد و تلاش علمی دانست و اظهار داشت:این‌گونه دستاورد‌ها قابل تقدیر است اما نباید به معیار نهایی سنجش انسان تبدیل شود بلکه اصل اساسی انجام تکلیف الهی و حرکت در مسیر صحیح است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

وی با اشاره به نقش محوری انسان در سرنوشت خود افزود:بزرگترین مانع رشد معنوی و علمی ناتوانی انسان در پذیرش ضعف‌ها و فریب دادن خویش است. کسی که با خود صادق نباشد نه از تذکر دیگران بهره می‌برد و نه امکان اصلاح حقیقی را در خود ایجاد می‌کند.

امام‌ جمعه تبریز با بیان اینکه هیچ‌کس به اندازه خود انسان در شکل‌گیری موفقیت یا ناکامی نقش ندارد خاطرنشان کرد: محیط، استاد، خانواده و شرایط اجتماعی تاثیر گذارند اما عامل تعیین‌کننده اراده، تلاش و انتخاب‌های فرد است و در نهایت هر کس پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره محاسبه نفس تصریح کرد: انسان باید همواره خود را در معرض ارزیابی قرار دهد و هیچ‌گاه گمان نکند که به کمال رسیده است. احساس بی‌نیازی از تهذیب و اصلاح انسان را از اثرگذاری موعظه و تعلیم محروم می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به تنوع استعداد‌ها در میان طلاب گفت: همه برای یک مسیر واحد آفریده نشده‌اند؛ برخی توان علمی برجسته دارند، برخی در تبلیغ، برخی در پژوهش، مدیریت یا ارتباط با نسل جوان موفق‌ترند. مهم آن است که هر فرد استعداد الهی خود را بشناسد و آن را در مسیر صحیح به کار گیرد.

وی تصریح کرد:نیاز امروز جامعه دینی صرفاً محدود به یک حوزه خاص نیست مجتهد، مبلغ، استاد، پژوهشگر و مدیر فرهنگی همگی برای پیشبرد دین و پاسخ به نیاز‌های زمان ضروری هستند و هر کس باید بر اساس توان خود مسئولیت خویش را به بهترین شکل ادا کند.

امام‌جمعه تبریز با تاکید بر لزوم تلاش مستمر علمی افزود:موفقیت‌های مقطعی، جایگزین کوشش عمیق و مداوم نمی‌شود. طلاب باید همواره دانش خود را ارتقا دهند و از سطحی‌نگری، تکرار مطالب بدون پشتوانه علمی و بسنده کردن به محفوظات پرهیز کنند.

وی همچنین به ضرورت شناخت اقتضائات زمان اشاره کرد و گفت: بیان معارف دینی باید متناسب با فهم، زبان و نیاز مخاطب امروز باشد. محتوا همان حقیقت الهی است، اما شیوه ارائه آن باید هوشمندانه، روزآمد و اثرگذار انتخاب شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: معیار اصلی در پیشگاه الهی، نه عناوین و رتبه‌ها، بلکه صداقت، مجاهدت، تقوا و انجام وظیفه است. اگر انسان این اصل را سرلوحه زندگی خود قرار دهد چه در المپیاد موفق شود و چه نشود مسیر کمال را طی کرده است.