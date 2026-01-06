پخش زنده
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان هرمزگان از به حداقل رسیدن صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسن آرمات، گفت: با همکاری بانکهای عامل، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در هرمزگان ادامه دارد و صفهای انتظار متقاضیان کمتر شده است.
او افزود: شبکه بانکی در هرمزگان ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ماه پرداخت میکند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: این رقم در ۹ ماه گذشته امسال در مقایسه با پارسال ۱۵ درصد بیشتر است.