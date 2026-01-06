امام‌ جمعه تبریز با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل امام علی (ع) در حیات فکری و معنوی جامعه اسلامی اظهار داشت:محبت به امیرالمومنین علی (ع) حقیقتی برخاسته از معرفت، ایمان و پیوند قلبی با مکتب اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در آیین شعر علوی با حضور شاعران آیینی با اشاره به خلوص و صفای حاکم بر این محفل معنوی خاطرنشان کرد: انسان در محبت به پدر، صرفاً به عناوین و موقعیت‌ها توجه نمی‌کند آنچه محور عشق است، خودِ پدر است. محبت به امیرالمومنین (ع) نیز چنین است عشقی فطری و خالص که برخاسته از شناخت مقام ولایت و حقیقت علوی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

امام‌جمعه تبریز شعر آیینی را یکی از ابزار‌های مهم انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به جامعه دانست و افزود: شاعران آیینی با زبان هنر و احساس پیام امیرالمومنین (ع) را در جان‌ها ماندگار می‌کنند و این آثار سرمایه‌ای فرهنگی و معنوی برای امروز و آینده جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم به‌ویژه بنیاد بین المللی غدیر و نهاد‌های فرهنگی فعال در عرصه ترویج معارف علوی تصریح کرد: این‌گونه برنامه‌ها غالباً با امکانات محدود و تنها با انگیزه عشق به امیرالمومنین (ع) برگزار می‌شود و همین اخلاص، عامل اثرگذاری و ماندگاری آنهاست.

وی با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور تاکید کرد: امنیت، آرامش و فضای فرهنگی امروز جامعه مرهون مجاهدت و فداکاری شهداست و پاسداشت خون شهدا در گرو تقویت ایمان، فرهنگ دینی و پیوند هرچه عمیق‌تر با ولایت و اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به توجه ویژه نظام اسلامی به ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت:ملت ایران با محوریت محبت اهل‌بیت (ع) به‌ویژه امیرالمومنین علی (ع)، مسیر عزت، معنویت و پیشرفت را طی می‌کنند و این سرمایه عظیم معنوی باید با زبان هنر، شعر و اندیشه به نسل‌های آینده منتقل شود.