همایش دو روزه خادم یاران رضوی آذربایجان شرقی در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،احسان مهدوی اشرف مسئول کانونهای خدمت رضوی کشور در همایش خادم یاران رضوی آذربایجان شرقی در تبریز گفت:این همایش سالانه با حضور مسئولان ستادی شبکه خادم یاری آستان قدس رضوی با هدف کنشگری فعال اجتماعی در عرصههای خدمت رسانی اجتماعی و فرهنگی برگزار میشود تا پاسخگوی سوالات و پیشنهادات عزیزان در زمینههای جدید خدمت رسانی باشد.
حسن روزنیک مدیر کانون خدمت رضوی آذربایجان شرقی گفت:همایش خادم یاران رضوی استان با هدف هماهنگی و آموزش دبیران و خادم یاران شهرستان ها و مسئولان کانونهای تخصصی استان برای ارتقای کیفیت خادم یاری در تبریز برگزار شد.