احسان مهدوی اشرف مسئول کانون‌های خدمت رضوی کشور در همایش خادم یاران رضوی آذربایجان شرقی در تبریز گفت:این همایش سالانه با حضور مسئولان ستادی شبکه خادم یاری آستان قدس رضوی با هدف کنشگری فعال اجتماعی در عرصه‌های خدمت رسانی اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود تا پاسخگوی سوالات و پیشنهاد‌ات عزیزان در زمینه‌های جدید خدمت رسانی باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

حسن روزنیک مدیر کانون خدمت رضوی آذربایجان شرقی گفت:همایش خادم یاران رضوی استان با هدف هماهنگی و آموزش دبیران و خادم یاران شهرستان ها و مسئولان کانون‌های تخصصی استان برای ارتقای کیفیت خادم یاری در تبریز برگزار شد.