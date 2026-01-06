پخش زنده
جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت مدیریت بازرسی و استفاده از ظرفیت بسیج مهندسین کشاورزی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت مدیریت بازرسی و معاونت توسعه بازرگانی سازمان، با هدف تقویت نظارت و ساماندهی بازار، برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیر بازرسی سازمان، نماینده سپاه ناحیه جیرفت، مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد، بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای بهبود فرآیند تنظیم بازار و ارتقای سطح بازرسیها تأکید شد.
در جریان این جلسه، موضوع بهکارگیری ظرفیت بسیج مهندسین کشاورزی و نیروهای بالفعل بسیج در راستای کمک به مدیریت بازار، نظارت میدانی و کنترل قیمتها مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای جلسه با اشاره به اهمیت همافزایی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی، مقرر کردند از توان و ظرفیت نیروهای بسیج در حوزه تنظیم بازار، بهویژه در بخش نظارت و بازرسی، استفاده شود تا روند تأمین و توزیع کالاها با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
در پایان این نشست، بر استمرار همکاریها، هماهنگی بینبخشی و اجرای مصوبات با هدف حفظ آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأکید شد.