به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، عزیزی گفت: براساس اطلاعات واصله از منابع خبری، در پی رصد فعالیت‌های مشکوک اقتصادی در سطح شهرستان خاش، کار اطلاعاتی با همکاری برادران گمنام امام زمان (عج) و یگان‌های حفاظت سپاه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این رصد‌ها پس از افزایش گزارش‌های شهروندان مبنی بر کمبود عرضه روغن در بازار صورت گرفته است، ادامه داد: با تأیید محل دپوی کالا از طریق پایش‌های میدانی و اطلاعاتی، مأمورین اداره تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند که پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستورات قضایی، عملیات بازرسی از محل نگهداری آغاز شد.

وی افزود: پس از بازرسی دقیق از محل نگهداری، مقدار تقریبی ۴۵ تن روغن خوراکی شناسایی شد که بدون مجوز توزیع و با هدف اخلال در شبکه عرضه، دپو شده بود که با دستور مستقیم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، محموله تحت نظارت قانونی توقیف و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم شد.