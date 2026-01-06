پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف ۴۵ تن روغن احتکار شده در شهرستان خاش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، عزیزی گفت: براساس اطلاعات واصله از منابع خبری، در پی رصد فعالیتهای مشکوک اقتصادی در سطح شهرستان خاش، کار اطلاعاتی با همکاری برادران گمنام امام زمان (عج) و یگانهای حفاظت سپاه آغاز شد.
وی با بیان اینکه این رصدها پس از افزایش گزارشهای شهروندان مبنی بر کمبود عرضه روغن در بازار صورت گرفته است، ادامه داد: با تأیید محل دپوی کالا از طریق پایشهای میدانی و اطلاعاتی، مأمورین اداره تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند که پس از هماهنگیهای لازم و اخذ دستورات قضایی، عملیات بازرسی از محل نگهداری آغاز شد.
وی افزود: پس از بازرسی دقیق از محل نگهداری، مقدار تقریبی ۴۵ تن روغن خوراکی شناسایی شد که بدون مجوز توزیع و با هدف اخلال در شبکه عرضه، دپو شده بود که با دستور مستقیم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، محموله تحت نظارت قانونی توقیف و صورتجلسه مربوطه تنظیم شد.