غلام زاده در مجمع انتخاباتی هیات بوکس استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر تکلیف جامعه بزرگ ورزش در حمایت از جوانان و ورزشکاران گفت:بایستی رسالت اجتماعی خود و بیداری فکری جوانان و نوجوانان را در اولویت قرار دهیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

وی افزود: از سرپرستان هیات بوکس استان آذربایجان شرقی که در این مدت تلاش کردند تا این رشته را در استان زنده نگه دارند و با فدراسیون تعامل لازم را داشته باشند قدردانی می‌کنم.

وی افزود:خوشبختانه این مجمع با آرامش، دقت و سلامت کامل برگزار شد که در همین زمینه از تمامی همکاران در استان تشکر می‌کنم.

غلام زاده تصریح کرد: مسئولیت این هیات قطعا سنگین است و باید این رشته در استان آذربایجان شرقی باز هم به جایگاه واقعی خود بازگردد. خوشبختانه رئیس هیات استان بسیار فعال و پای کار هستند و قطعا روز‌های خوبی برای این ورزش در استان پیش بینی می‌شود و در کنار ایشان خواهیم بود تا بتوانیم حمایت‌های لازم را از هیات استان انجام دهیم.آذربایجان شرقی ظرفیت‌های خوبی در ورزش دارد و باید در رشته بوکس از این ظرفیت ها بهره‌ برد.

حبیب مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این مجمع گفت:این استان همواره وقار و محبت خود را در بخش‌های مختلف نشان داده و این مورد را در ورزش استان نیز شاهد هستیم.

وی افزود: از تمامی حاضرین در مجمع تشکر می‌کنم که ما را سربلند و یکی از منظم‌ترین و بهترین مجامع انتخاباتی را برگزار کردند.

مقصودی خاطرنشان کرد: این سکان هدایت و مسئولیت مهم با تمام آرا به رئیس جدید هیات سپرده شد و انتظار می‌رود وفاق را در این هیات برقرار کنند. ما نیز حامی رئیس هیات هستیم و هرچه در توان داریم در اختیار ریاست هیات قرار خواهیم داد تا بتوانیم به رسالت واقعی خود در حمایت از ورزش عمل کنیم.

گفتنی است مجمع انتخاباتی هیات بوکس استان آذربایجان شرقی امروز با حضور مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان استان به عنوان رئیس مجمع و غلام زاده دبیر کل فدراسیون بوکس به عنوان نایب رئیس مجمع در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد که پس از رای گیری ناصر جعفرزاده با کسب ۲۳ رای از ۲۳ رای ماخوذه چهار سال به عنوان رئیس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

در پایان این مجمع با اعطای لوح تقدیری از زحمات اسحق زاده سرپرست سابق این هیات نیز تجلیل به عمل آمد.