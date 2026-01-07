مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
تبیین سیاست های اقتصادی دولت نیازمند همراهی دانشگاه هاست
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بر نقش دانشگاهها در تبیین سیاستهای کلان اقتصادی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،صابر پرنیان در نشست مشترک با رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با اشاره به ضرورت پیوند موثر میان دانشگاه و اقتصاد گفت: شکوفایی استعدادهای اقتصادی کشور و استان در گرو توجه جدی به مراکز علمی و دانشگاهی است و بدون مهارتافزایی هدفمند نمیتوان انتظار تحول پایدار در تولید و تجارت داشت.
وی با بیان اینکه زبان بازار تغییر کرده است تصریح کرد:دانشگاهیان و نخبگان علمی باید با ارائه راهکارهای کاربردی مسیر جدید اقتصاد را برای فعالان تولید و تجارت شفافسازی کنند.
مدیر کل صمت آذربایجان شرقی همچنین بر حمایت همهجانبه بخش تولید و تجارت استان از مراکز علمی و مهارتافزا تاکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تربیت نیروی انسانی ماهر، متعهد و متناسب با نیازهای واقعی بازار کار نیاز داریم.
گفتنی است در پایان این نشست در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال تفاهمنامه همکاری میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی کاربردی به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف ایجاد و گسترش همفکری، توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی و ارتقای همافزایی میان بخش صنعت و دانشگاه منعقد شد.