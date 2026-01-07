به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صابر پرنیان در نشست مشترک با رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور با اشاره به ضرورت پیوند موثر میان دانشگاه و اقتصاد گفت: شکوفایی استعداد‌های اقتصادی کشور و استان در گرو توجه جدی به مراکز علمی و دانشگاهی است و بدون مهارت‌افزایی هدفمند نمی‌توان انتظار تحول پایدار در تولید و تجارت داشت.

وی با بیان اینکه زبان بازار تغییر کرده است تصریح کرد:دانشگاهیان و نخبگان علمی باید با ارائه راهکار‌های کاربردی مسیر جدید اقتصاد را برای فعالان تولید و تجارت شفاف‌سازی کنند.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی همچنین بر حمایت همه‌جانبه بخش تولید و تجارت استان از مراکز علمی و مهارت‌افزا تاکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تربیت نیروی انسانی ماهر، متعهد و متناسب با نیاز‌های واقعی بازار کار نیاز داریم.

گفتنی است در پایان این نشست در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و گسترش همفکری، توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و ارتقای هم‌افزایی میان بخش صنعت و دانشگاه منعقد شد.