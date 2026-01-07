به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات کاپ آسیایی درجه یک مالزی با عنوان جایزه ویژه ریاست جمهوری مالزی در روز‌های ۱۰ و ۱۱ ژانویه (مصادف با ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه) برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها یکی از رویداد‌های معتبر دوچرخه سواری در سطح آسیا به شمار می‌رود و با حضور ورزشکارانی از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

در این مسابقات امیررضا علیپور انور عضو تیم پتروشیمی تبریز به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است. همچنین علیرضا فرید مربی توانمند تیم پتروشیمی تبریز و هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی هدایت و مربیگری نماینده کشورمان را در این رقابت‌ها بر عهده دارند.

در کاپ آسیایی درجه یک مالزی دوچرخه سوارانی از کشور‌های فیلیپین، چین، ازبکستان، اندونزی، ویتنام، مالزی، هنگ‌کنگ، کره جنوبی و اسلواکی حضور دارند که این موضوع سطح فنی و رقابتی مسابقات را افزایش داده است. حضور نماینده ایران در این رویداد بین‌المللی فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه، ارتقای جایگاه دوچرخه‌سواری کشور در آسیا و رقابت با ورزشکاران مطرح منطقه و جهان محسوب می‌شود.