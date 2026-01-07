ایمان حسینی رئیس اداره نقشه‌برداری و احسان لاله‌زاری مسئول کاداستر واحد ثبتی رفسنجان، با اتکا به دانش فنی و تسلط تخصصی خود، موفق به کسب رتبه نهم مشترک در سطح کشور شدند

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان اولین دوره المپیاد ملی حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز دوشنبه مورخ ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور نقشه‌برداران ثبتی سراسر کشور برگزار شد و در جریان این رقابت علمی–تخصصی، آقایان ایمان حسینی رئیس اداره نقشه‌برداری و احسان لاله‌زاری مسئول کاداستر واحد ثبتی رفسنجان، با اتکا به دانش فنی و تسلط تخصصی خود، موفق به کسب رتبه نهم مشترک در سطح کشور شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، این المپیاد با هدف ارتقای سطح علمی، به‌روزرسانی دانش تخصصی و ایجاد فضای رقابتی سالم میان نقشه‌برداران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و موفقیت نمایندگان استان کرمان، بیانگر توانمندی، تجربه و جایگاه مطلوب کارشناسان این استان در حوزه نقشه‌برداری و کاداستر است.

کسب این رتبه ارزشمند، افتخاری برای مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اهتمام جدی این اداره کل به توسعه دانش تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی است.