پخش زنده
امروز: -
ارادت عموم مردم منطقه به شهید سلیمانی از تجربه واقعی آنان در ارتباط مستقیم با ایشان شکل میگرفت
.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان مردم بسیاری از کشورها حتی کسانیکه با سیاست های رسمی ایران، اختلاف داشتند حاج قاسم را به عنوان نمادی از پایداری ایثار و همبستگی مواجهه با بحرانهای طاقت فرسا میشناختند. خدای متعال به کسانی که بنده
تجربه زندگی در مناطقی که با خشونتهای کور و بیثباتی، روبرو بودند باعث شد که چهرهای مانند شهید سلیمانی برای مردم مقاوم دنیا و مبارزین نسل جدید، نمایانگر قوه توانمند برای دفاع از ملت و کرامت انسانی باشد.
روایتهایی از همراهی ارادت قلبی به مردم و توجه به مقتضیات هر جغرافیا، باعث شد که او در میان گروههای مقاومت از جمله در لبنان و عراق چهرهای محترم شود.
برای بسیاری از ملتها شخصیت او نه صرفاً یک فرمانده نظامی که نمایانگر یک مفهوم انسانی کسی که در سختترین لحظات نه فقط حضور بلکه با آنان همراه میشود، و دردها و امیدها را در کنار آنان تجربه میکند.
برشی از برنامه تلویزیونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با عنوان "معمار مقاومت" این