▫️، فرماندار فهرج، از خسارت 63 میلیارد تومانی ناشی از سیل آذر ماه و طوفان اخیر به زیرساخت‌های این شهرستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان به گفته فرماندار، سیل آذر ماه یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به زیرساخت‌های آب رسانی، ۵ میلیارد تومان به فضاهای آموزشی، ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان به شبکه برق رسانی (شامل ۵ نقطه خط فشار متوسط، ۴ نقطه فشار ضعیف، ۲ پست عمومی و ترانس عمومی) و ۴۷ میلیارد تومان به راه‌های روستایی خسارت وارد کرده است.

همچنین، طوفان هفته گذشته با وارد کردن ۷۰۰ میلیون تومان خسارت به شبکه برق رسانی، مجموع خسارات را به رقم قابل توجهی رسانده است. در این حوادث، ۱۱۰ واحد مسکونی نیز آسیب دیده‌اند که از این تعداد، ۱۰ واحد نیاز به احداث مجدد و ۱۰۰ واحد به تعمیرات اساسی دارند.

فرماندار فهرج بر لزوم تخصیص اعتبار و کمک‌های فوری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و جبران خسارات وارده به مردم تاکید کرد.

