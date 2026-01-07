پخش زنده
این یادواره با حضور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، و جمع کثیری از مردم ولایتمدار فهرج برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان یادواره 51 شهید والامقام شهرستان فهرج و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور حجتالاسلام والمسلمین مسلمی زاده، امام جمعه سیرجان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، و جمع کثیری از مردم ولایتمدار فهرج برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام مسلمی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، از فداکاری و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس تجلیل کرد. ایشان با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا، گفت: «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و ما نیازمند این گفتمان هستیم و جامعه ما را میتواند از بحرانها نجات دهد.»
وی هدف از برگزاری یادواره شهدا را زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: «در مقابل شهدا و خانواده معظم شهدا وظیفه سنگینی داریم و باید خانواده شهدا را تکریم کنیم و شهادت یک سعادت بزرگ است و آرزوی پیغمبر خداست.»
امام جمعه سیرجان همچنین بر ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی در جامعه تأکید کرد.