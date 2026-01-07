.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان حجت السلام فرحبخش رییس دادگستری بم گفت : : در راستای سند تحول قوه قضاییه و بخش نامه از سوی ریاست‌ قوه قضاییه ابلاغ شده است و با تو جه به نزدیک شدن فرایند اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا دادگستری بم‌اقدام به تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی نمود .

وی بیان داشت : در سه موضوع باید موضعات انتخابات پیگیری شود یک امنیت انتخابات دوم سلامت انتحابات و سوم‌شور و حضور مردم‌در انتخابات است میطلبد انتخابات سالم برگزار شود در همین راستا و حفظ اراء مردم‌جلوگیری از وقوع جرایم‌انتخاباتی با حضور دادستان و فرمانده انتظامی جلسه برگزار و کار گروهها مربوط تا زمان انتخابات به صکرت مستمر انجام‌میشود تا انتخابات سالمی را در سطح شهرستان بم برگزار کنیم .

کار گروه تحت نظارت دادستان بم پلیس فتا نیرو انتظامی هر هفته تازمان انتخابات برگزار میشود.