به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل استاندارد استان، از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، برای بررسی پرونده ۴ واحد تولیدی خبر داد.

همت زاده افزود: در صورتی که واحد‌های تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع به کمیسیون ماده ۴۲ قانون ارسال و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

همت‌زاده گفت: این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف استان حسب مورد تشکیل می‌شود.

وی افزود: در این جلسه ۴ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدکننده مواد غذایی، لوازم خانگی و مقوای بهداشتی مورد مصرف در بسته بندی مواد غذایی که طبق بازرسی، نمونه برداری و آزمون‌های انجام شده دارای عدم مطابقت‌های بحرانی و کاربردی بودند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ در قالب مواردی مانند تذکر، اخطار، الزام به بهسازی و جریمه نقدی به واحد‌های تولیدی متخلف ابلاغ شد.