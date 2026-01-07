پخش زنده
دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا در اظهاراتی اعلام کرد که هیچ ارتباط یا تفاهمی بین او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا دیگر مقامهای این کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شبکه خبری ان بی سی، رئیس جمهور موقت ونزوئلا در گفتوگو با گروهی از مقامهای این کشور ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده پس از عملیات تجاوزکارانه نظامی در ونزوئلا کنترل این کشور را در دست دارد را رد کرد.
رودریگز همچنین با تاکید بر اینکه دولت ونزوئلا بر این کشور حکومت میکند، خاطرنشان کرد: هیچ شخص دیگری این کار را انجام نمیدهد.
وی افزود: دولت من، دولت قانون اساسی و ناشی از قدرت تثبیت شده مردم ونزوئلا است.
رودریگز ادامه داد: ما از نظر معنوی برای مقابله با چالشها، تجاوزات و تهدیدها قویتر شده و رشد کردهایم.
وی تصریح کرد: به کسانی که من را تهدید میکنند، میگویم که سرنوشت من فقط توسط خداوند تعیین خواهد شد.
براساس این گزارش، ایالات متحده آمریکا پس از ماهها تنش با ونزوئلا و همزمان با ایام سالگرد سرنگونی دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» در پاناما، با حمله نظامی گسترده شبانه در بامداد شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴به آن کشور، نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور و همسرش را ربود و برای محاکمه به ایالات متحده منتقل کرد.
مادورو و همسرش ۵ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حضور یافتند تا بر اساس کیفر خواست دادگستری دولت دونالد ترامپ محاکمه شوند، اما آنها تمامی اتهامات علیه خود را رد کردند.
قرار است جلسه بعدی دادگاه مادورو و همسرش ۲۶ اسفند ماه برگزار شود.
اقدام نظامی آمریکا با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است و متحدان واشنگتن با واکنشهایی متفاوت بر لزوم رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تاکید کردهاند.
نمایندگان کشورهای مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد از حمله نظامی دولت ترامپ به ونزوئلا انتقاد کردند و اکثر اعضای شورای امنیت، آن را نقض صریح ماده ۲ منشور ملل متحد و انتقال مادورو را نقض بیسابقه مصونیت سران کشورها و تهدیدی جدی برای ثبات نظم بینالمللی دانستند.
آنها نسبت به عادیسازی «تغییر رژیم از طریق زور» هشدار دادند و تاکید کردند که حتی نگرانیهای واقعی درباره حقوق بشر، دموکراسی یا جرایم سازمانیافته، هیچ مبنای حقوقی برای اقدام نظامی فرامرزی ایجاد نمیکند.
آمریکا نتوانست حمایت گستردهای در شورای امنیت و میان کشورهای آمریکای لاتین کسب کند و استدلالهای نماینده اش بیشتر سیاسی و در جهت توجیه حمله و تلاش برای مشروعیتبخشی به آن بود که با واکنش منفی گسترده جهانی مواجه شد.