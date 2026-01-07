پخش زنده
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، از این پس همه درخواستهای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت یکپارچه و در یک تالار صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: کاربران برای درخواست تخصیص ارز از این محل صرفا باید گزینه "مرکز مبادله ارز و طلا" را انتخاب کنند.
این تصمیم در راستای اجرای سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته و در این راستا کلیه درخواستهای تخصیص ارز با وضعیتهای "آماده برای تخصیص" و "تخصیص یافته معتبر" دارای محل تامین ارز "مرکز مبادله ارز و طلا (گروه دوم)" به صورت سیستمی به "مرکز مبادله ارز و طلا" ویرایش شدهاند.
همچنین بابت آن دسته از درخواستهای تخصیص ارزی که بخشی از آنها تامین شده است، بازرگانان باید ابتدا نسبت به تجزیه درخواست تخصیص ارز اقدام نموده، سپس از طریق بانک عامل جهت اصلاح محل تأمین ارز بخش تامین نشده با اداره تخصیص ارز بانک مرکزی مکاتبه کنند.
همچنین با توجه به تصمیمات دولت مبنی بر انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، مقرر شده تا تامین ارز این کالاها به جای نرخ "ترجیحی" با نرخ "توافقی" انجام پذیرد.
از این رو بازرگانان باید نسبت به ایجاد درخواست تخصیص ارز از محل "بانک مرکزی" و یا "مرکز مبادله ارز و طلای ایران" و با نرخ "توافقی" اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده، درخصوص مطالبات قبلی واردکنندههای کالاهای اساسی، در صورتی که که کالا وارد کشور شده و با نرخ ترجیحی در شبکه توزیع فروش رفته باشد، نیازی به تغییر درخواست تخصیص ارز نمیباشد.