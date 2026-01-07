کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیامی تاکید کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا اصول و مبانی حقوق بین‌الملل در مورد عدم استفاده از زور را تضعیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فولکر تورک در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: کشور‌ها نباید برای پیگیری ادعا‌های ارضی یا خواسته‌های سیاسی خود از زور استفاده کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین با تاکید براینکه جامعه ونزوئلا به بازیابی و بهبودی نیازمند است، تاکید کرد: آینده این کشور باید توسط مردم آن تعیین شود.

ایالات متحده آمریکا پس از ماه‌ها تنش با ونزوئلا و همزمان با ایام سالگرد سرنگونی دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» در پاناما، با حمله نظامی گسترده شبانه در بامداد شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴به آن کشور، نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور و همسرش را ربود و برای محاکمه به ایالات متحده منتقل کرد.

مادورو و همسرش ۵ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حضور یافتند تا بر اساس کیفر خواست دادگستری دولت دونالد ترامپ محاکمه شوند، اما آنها تمامی اتهامات علیه خود را رد کردند.

قرار است جلسه بعدی دادگاه مادورو و همسرش ۲۶ اسفند ماه برگزار شود.

اقدام نظامی آمریکا با موجی از واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است و متحدان واشنگتن با واکنش‌هایی متفاوت بر لزوم رعایت اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد تاکید کرده‌اند.

نمایندگان کشور‌های مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد از حمله نظامی دولت ترامپ به ونزوئلا انتقاد کردند و اکثر اعضای شورای امنیت، آن را نقض صریح ماده ۲ منشور ملل متحد و انتقال مادورو را نقض بی‌سابقه مصونیت سران کشور‌ها و تهدیدی جدی برای ثبات نظم بین‌المللی دانستند.

آنها نسبت به عادی‌سازی «تغییر رژیم از طریق زور» هشدار دادند و تاکید کردند که حتی نگرانی‌های واقعی درباره حقوق بشر، دموکراسی یا جرایم سازمان‌یافته، هیچ مبنای حقوقی برای اقدام نظامی فرامرزی ایجاد نمی‌کند.

آمریکا نتوانست حمایت گسترده‌ای در شورای امنیت و میان کشور‌های آمریکای لاتین کسب کند و استدلال‌های نماینده اش بیشتر سیاسی و در جهت توجیه حمله و تلاش برای مشروعیت‌بخشی به آن بود که با واکنش منفی گسترده جهانی مواجه شد.