مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی مهلت ارسال آثار به سومین همایش ایدهپردازان قرآنی را، تا ۲۵ دیماه تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام دبیرخانه سومین همایش ایده پردازان قرآنی مهلت ارسال آثار به این دبیرخانه تا ۲۵ دیماه تمدید شد. پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار تا ۱۵ دی ماه اعلام شده بود.
صاحبان ایده و طرح در زمینه آموزش قرآن میتوانند آثار خود را برای ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان این مرکز، به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/۳۴ c ۳۳ Eyl ارسال کنند.
ارزیابی آثار در این همایش در دو مرحله انجام میشود و ایده و طرحهای برتر در مورخۀ ۵ اسفندماه سال جاری معرفی و به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.
در ادامه از طرحهای برگزیده به منظور فراگیر و عملیاتی شدن در چرخه آموزش قرآن مدارس حمایت میشود.