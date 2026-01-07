به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شماری از فرماندهان پلیس مناطق میانی انگلیس در نشست کمیته‌ای در مجلس عوام این کشور اعلام کردند این تصمیم به علت مسائل امنیتی اتخاذ شده است و سیاسی بودن این تصمیم را رد کردند.

به گفته فرماندهان پلیس با توجه به سابقه درگیری‌ها و اقدامات خشونت بار و نژادپرستانه این تیم، شورایی متشکل از پلیس، اعضای شورای شهر و کارشناسان ایمنی پس از گفت‌و‌گو و تبادل نظر اعلام کردند با توجه به پیش بینی درگیری‌ها و امکانات این شهر برای مقابله با آن به دلایل ایمنی از حضور هواداران تیم میهمان (مکابی تل آویو) در این مسابقه که در چارچوب لیگ اروپا قرار است برگزار شود معذورند.

بلافاصله پس از تصمیم شورای تامین شهر، دولت و سران بیشتر احزاب این کشور و نیز هواداران اسرائیل و سازمان‌های صهیونیستی در انگلیس، آن تصمیم را اقدامی ضد یهودی توصیف کردند و بر ضرورت حضور هواداران تیم اسرائیلی تاکید کردند.

از آن زمان تاکنون دولت و مجلس انگلیس بار‌ها به این موضوع پرداخته است تا اتهام یهود ستیزی را زنده نگاه دارند.

به گزارش شبکه اسکای نیوز، فرماندهان پلیس در نشست امروز در مجلس هرگونه نفوذ سیاسی در تصمیم برای محرومیت هواداران مکابی تل آویو را رد کردند، این فرماندهان گفتند فقط به منظور تامین امنیت تماشاگران، آن تصمیم گرفته و اعمال شد، اعضای شورای شهر بیرمنگهام براساس اطلاعات درباره حوادث قبلی از جمله "درگیری‌های خشونت‌آمیز و جرایم ناشی از نفرت" بین هواداران تیم فوتبال آژاکس و مکابی تل‌آویو قبل از مسابقه در آمستردام، در نوامبر ۲۰۲۴ مسابقه را "پرخطر" طبقه‌بندی کرده بودند.

این در حالی است که شماری از ناظران مسلمان می‌گویند به‌یاد ندارند برای صد‌ها حملات پر خطر علیه مسلمانان و اماکن اسلامی در این کشور و اینکه ۹۰ درصد مساجد در این کشور به گونه‌ای هدف حملات اسلام ستیزانه قرار گرفتند، نشست مشابهی برگزار شده باشد.