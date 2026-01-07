به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ به نوشته این روزنامه حزب حاکم کارگر امیدوار بود پیش از مراسم کریسمس و سال نو میلادی هزینه‌های زندگی را در این کشور کم کند اما حمله آمریکا به ونزوئلا همه اخبار در انگلیس را تحت تاثیر قرار داد.

تارنمای گاردین نوشت، صبح امروز کایر استارمر نخست وزیر انگلیس در نشست سیاسی دولت این کشور بر کاهش هزینه‌های زندگی تاکید کرده و از وزیران خواسته است تلاش‌ها برای رفع بحران گرانی‌ها را در اولویت قرار دهند.

گاردین افزود، نخست وزیر انگلیس امروز از اعضای هیئت دولت خواست به نتیجه نظرسنجی‌ها توجه نکنند و به تلاش خود ادامه دهند.

بر اساس نظرسنجی موسسه "یو گوو" که امروز منتشر شد، حزب حاکم کارگر پس از احزاب "رفورم بریتانیا" و محافظه کار در رده سوم محبوبیت قرار دارد.

گاردین نوشت، در نشست سیاسی امروز دولت انگلیس همچنین از تقویت احزاب چپ – میانه در کشور‌های نروژ، استرالیا و کانادا استقبال شد که با اولویت دادن به کاهش هزینه‌های زندگی مورد استقبال مردم آن کشور‌ها قرار گرفته‌اند.

ناظران سیاسی حمایت دولت انگلیس از نسل کشی اسرائیل ضد فلسطینیان و ناکامی در تحقق وعده‌ها برای کاهش هزینه‌ها و نیز خلف وعده درباره افزایش ندادن مالیات‌ها را از جمله علت‌های اصلی روی گردانی مردم از این حزب دانستند.