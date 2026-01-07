به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام، حاکم خواهد بود. با تداوم پایداری جوی و وارونگی دما، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا برای شهر‌های بزرگ پیش‌بینی می‌شود.

برای شهر‌های تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، و ارومیه هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

از اواخر روز جمعه سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد و استان‌های واقع در غرب، و شمال غرب، بارش برف و باران خواهند داشت. روز شنبه برای برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی و غربی بارش برف و باران پیش بینی شده است.