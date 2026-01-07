پخش زنده
سازمان هواشناسی با توجه به افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای بزرگ و صنعتی هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام، حاکم خواهد بود. با تداوم پایداری جوی و وارونگی دما، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا برای شهرهای بزرگ پیشبینی میشود.
برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد، و ارومیه هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.
از اواخر روز جمعه سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد و استانهای واقع در غرب، و شمال غرب، بارش برف و باران خواهند داشت. روز شنبه برای برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، و ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی و غربی بارش برف و باران پیش بینی شده است.