دومین دوره جشنواره ملی فیلم ایثار به میزبانی تبریز به ایستگاه پایانی رسید و برگزیدگان آن مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره به مدت سه روز از شنبه تا دوشنبه هفته جاری با اکران ۶۹ فیلم به میزبانی تبریز و در پردیش سینمایی ۲۹ بهمن این شهر برگزار شد.

اختتامیه این جشنواره نیز امشب با حضور اهالی سینما و هنر در هتل پتروشیمی تبریز با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

نفرات و آثار برتری هنری این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

برگزیدگان بخش فیلم سینمایی:

بهترین جلوه‌های ویژه بصری: (احمد) محمد برادران

بهترین طراحی صحنه: (پیشمرگ) محمدرضا شجاعی

بهترین چهره پردازی: (شمال از جنوب غربی) شهرام خلج

بهترین بازیگر مرد: (صیاد) نادر سلیمانی

بهترین فیلمبرداری: (شمال از جنوب غربی) علی محمد قاسمی

بهترین تدوین: (شمال از جنوبی غربی) حمید زرگرنژاد

بهترین فیلمنامه: (در آغوش درخت) بابن خواجه پاشا

بهترین کارگردانی: (در آغوش درخت) بابن خواجه پاشا

بهترین اثر با مضمون اجتماعی: (در آغوش درخت) محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی

بهترین اثر با مضمون ایثار و شهادت: (احمد) حبیب والی نژاد و (پیشمرگ) آرش زینال خیری

فیلم برگزیده نگاه مردمی: (پیشمرگ) آرش زینال خیری

برگزیدگان بخش فیلمنامه:

فیلمنامه کوتاه: (جنگاور) کیانوش احمدی، (مادری) سجاد یحی پور و (جرکس) عقیل جماعتی

فیلمنامه سینمایی: (شکار ژنرال) حمید زرگرنژاد

برگزیدگان بخش نماهنگ

اول: (بله جان) سهیلا زیرک، دوم: (بعد تو) محمد جواد موحد، سوم: (قصه‌ی عاشقان) حسن مجیدی

بهترین نماهنگ با استفاده از هوش مصنوعی

بهترین دستاورد فنی و هنری: (ناجیه) یوسف بخشایش

بهترین اثر: (راه بیداران) مسعود مهراد

برگزیدگان بخش پویانمایی:

بهترین دستاورد فنی هنری: (شال سرخ) مقداد جعفرزاده

بهترین کارگردانی: (اسطوره) سیدمصطفی حسینی

بهترین پویانمایی: (پیچ تاریخی) میلاد محمدی

برگزیدگان بخش مستند کوتاه:

بهترین پژوهش: (دوبرو) سیده مرضیه یثربی

بهترین تصویربرداری: (ارس بانان) مهدی صالحیار

بهترین تدوین: (تاج بی بی) سیدابراهیم مسبوق

بهترین کارگردانی: (تاج بی بی) سیدابراهیم مسبوق

بهترین مستند کوتاه: (دوبرو) سیده مرضیه یثربی

برگزیدگان بخش مستند بلند:

بهترین پژوهش و گفتار متن: (فریم‌های فلسطینی) سعید فرجی

بهترین تصویربرداری: (خشت خون) عقیل جماعتی

بهترین تدوین: (آقای دیپلمات) رسول انصاری

بهترین کارگردانی: (ایستاده در کنار تیمز) سیدمصطفی موسوی تبار

بهترین مستند بلند: (نامه‌ای برای ریحانه) ساسان فلاح فر

برگزیدگان بخش داستانی:

نگاه ویژه به خانواده شهدا: (مادر) تعمت الله سرگلزائی

بهترین بازیگر: (تاصبح) ابتسام بغلانی

بهترین فیلمنامه: (داوری) محمد پایدار

بهترین کارگردانی: (تاصبح) الهام هادی نژاد

بهترین فیلم داستانی: (تاصبح) مرتضی اعلایی

برگزیدگان بخش تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران

بهترین نماهنگ: (شهید)، جواد روحانی

بهترین برنامه تلوزیونی: (دلارام جنگ)، بیتا جلالی فراهانی

بهترین پویانمایی: (شال سرخ)، محمد علیزاده

بهترین فیلم داستانی کوتاه: (نامه)، اسماعیل ایوبی

بهترین مستند کوتاه: (طلوعی از نخلستان)، نبی الله زارعی و حسین استوان

بهترین مستند بلند: (ایستاده در کنار تیمز)، کامیار قربانی